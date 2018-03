'Je moet in de eerste plaats het vertrouwen van de andere deelnemers kunnen winnen, dan wek je minder argwaan'

We vroegen het eerst aan een bioloog, maar die kwam niet verder dan ‘Een goede neus, sterke klauwen, prima graafkunsten’. Dus polsten we bij ervaringsdeskundige en ex-mol Gilles Van Bouwel, tegenwoordig elke zondag glazenwasser in ‘Café De mol’ op VIER.

Gilles Van Bouwel «Voor de vorige editie hadden de makers me gevraagd of ik geen lijstje kon opstellen met tips voor hun volgende mol, die later Eline bleek te zijn. Bovenaan had ik geschreven: ‘Wees voorbereid op eenzaamheid.’ Je hoort niet bij de deelnemers, maar ook niet bij de productie. En je krijgt tussendoor geen schouderklopjes van de makers, waardoor je aan jezelf gaat twijfelen. Ik heb me de eerste twee weken heel eenzaam gevoeld. Ik dacht na een tijdje zelfs dat ze me zouden vervangen, omdat ik geen feedback kreeg.»

HUMO We noteren: de mol is maar beter een geboren einzelgänger. Ben jij van nature een goede leugenaar?

Van Bouwel «Ik vind van niet. Een goede leugenaar is niet automatisch een goede mol. Je moet in de eerste plaats het vertrouwen van de andere deelnemers kunnen winnen, dan wek je minder argwaan. En je moet goed kunnen improviseren. Ik ben goed voorbereid aan de opnames begonnen, want ik kende alle proeven uit het hoofd, maar er zijn meer sabotagepogingen mislukt dan geslaagd. Dan mag je niet impulsief reageren, want zo val je op.

»Ik vond het het moeilijkst om enthousiasme te veinzen. Als deelnemer ben je blij als de groep geld verdient, maar als mol betekent het dat je gefaald hebt in je opdracht om dat te verhinderen. Je moet wel dóén alsof je blij bent, anders verraad je jezelf. Er zijn zelfs een paar reacties van mij eruit geknipt in de montagekamer omdat je zag dat ik niet erg blij was (lacht).»

HUMO Heb je vooraf getraind om je lichaamstaal onder controle te krijgen?