'Peter Madsen was bezeten door twee dingen: werk en seks. Hij was lid van een sm-club en in zijn atelier werden snuffmovies aangetroffen waarin echt wordt gemoord'

Een dromer, een egotripper, iemand die voortdurend grenzen opzocht. De 47-jarige uitvinder Peter Madsen, die zelf onderzeeërs en raketten bouwde, was een excentrieke maar graag geziene figuur. Nu wordt hij verdacht van de moord met lijkschennis op de 30-jarige Zweedse journaliste Kim Wall.

Madsen en Wall hadden op donderdag 10 augustus 2017 afgesproken aan de rand van Kopenhagen, op het haveneiland Refshaleøen. Dat is weinig meer dan een verzameling verkrotte hangars. Vale plukken gras schieten op door barsten in het betonnen wegdek, overal ligt schroot en afval. Voor sommigen is het eiland een schandvlek, voor anderen – artiesten, dromers – is het de enige plek waar nog echte vrijheid heerst.

In dit braakland tussen verval en utopie joeg Peter Madsen zijn dromen na. Hij sliep er onder de werkbank in zijn hangar, of op de woonboot bij zijn vrouw Sirid en hun drie katten. In de winter moest hij zijn handen warmen met een oude haardroger. Hij hing er in de kroegen met kunstenaars en woonde voordrachten bij. De mislukking stond altijd nader dan het succes, maar dat kon hem niet deren. Sponsorgeld en schenkingen gingen op aan duikboten en raketten: zelf in elkaar gelaste vehikels waarmee hij zijn grenzen wilde verleggen. Koppig, bezeten, trots.

Niet ver van Madsens hangar woonde Kim Wall in een commune. Het was een tijdelijke verblijfplaats, niet meer dan een tussenstop voor een gepassioneerde journaliste die de wereld wilde verkennen. Uganda, India, China, Haïti, de Marshalleilanden: ook zij joeg haar dromen na, ook zij wilde de grenzen zien.