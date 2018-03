'Jimi vond dat hij de slechtste stem ter wereld had'

Kramer ontmoette Hendrix in 1967 en bleef tot aan diens dood in 1970 zijn vaste producer. Kramer heeft ook samengewerkt met Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie en vele anderen, maar met Hendrix had hij een speciale band. Een dikke tien jaar geleden werd hij door de erven Hendrix aangesteld als officiële supervisor van alles wat nog aan onuitgegeven materiaal in de kluizen lag. Dat heeft tot dusver drie platen opgeleverd: ‘Valleys of Neptune’ in 2010, ‘People, Hell and Angels’ in 2013, en nu ‘Both Sides of the Sky’, een plaat die klinkt alsof Hendrix ze gisteren heeft opgenomen.

Het materiaal op ‘Both Sides of the Sky’ dateert van januari 1968 tot februari 1970, en bevat opnames van Band Of Gypsys én The Jimi Hendrix Experience, met gastbijdragen van onder anderen Stephen Stills, Johnny Winter en Crosby, Stills, Nash & Young-drummer Dallas Taylor.

De dag voor ons interview met Eddie Kramer krijgen we in de Spiritland in Londen, een club met een geluidsinstallatie om duimen en vingers bij af te likken, ‘Both Sides of the Sky’ in avant-première te horen. In het bijzijn van de intussen 75-jarige Kramer, die niet kan blijven stilzitten als Hendrix door de ruimte knalt, en laat zien dat hij een grootmeester is op de luchtgitaar. ’s Anderendaags is de brede glimlach op zijn gezicht nog altijd niet verdwenen.

HUMO U hebt de laatste tien jaar van uw professionele leven aan Jimi Hendrix gespendeerd, zet u hem thuis ook nog op?

Eddie Kramer «Ik heb momenteel bijzonder weinig tijd om voor mijn plezier naar muziek te luisteren. Ik heb vele jaren in Los Angeles gewoond, maar anderhalf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik naar Toronto verhuisd. Ze hebben me gevraagd om in Toronto de beroemde El Mocambo-club herop te bouwen. Ik heb er in 1977 ‘Love You Live’ opgenomen voor The Rolling Stones. Het zou mooi zijn als ze willen terugkomen voor de heropening.»

HUMO De songs op ‘Both Sides of the Sky’ zijn studio-opnames, maar ze klinken erg live.

Kramer «Dat is wat we deden: zorgen dat het geluid goed was, en performances vangen. Jimi probeerde ideeën uit in de studio, en daar nam hij zijn tijd voor. ‘Mannish Boy’ is begonnen als een jamsessie. Hij nam stukjes uit het origineel en ging daarmee aan de slag, om te zien hoe hij er zijn song van kon maken. Dat kon maanden duren, maar het was het waard. Daarom heeft hij ook zijn eigen studio gebouwd: hij kon dan zonder tijdsbeperking werken. De Electric Lady Studios hebben hem veel geld gekost, maar het is tot vandaag de beste studio in New York. Toen hij het pand in 1969 kocht, was het een nachtclub waar sinds de jaren 20 muziek werd gespeeld. Die plaats ademde gewoonweg muziek. Aanvankelijk wilde hij het als een nachtclub behouden, maar op een dag installeerde hij er in een hoekje een achtsporenrecorder, om af en toe een jam te kunnen opnemen. Hij vroeg mij om te komen kijken wat de mogelijkheden waren. Ik zei: ‘Jimi, je spendeert jaarlijks 300.000 dollar aan studiotijd,’ – dat was in 1969 gigantisch veel geld – ‘waarom proberen we hier niet de beste studio van het land te bouwen?’ En dat hebben we gedaan.»

HUMO Ik vond het grappig hoe u gisteren de jonge kerel uit het publiek van repliek diende die wilde weten welke microfoons hij moest kopen en waar hij ze moest plaatsen.