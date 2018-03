Belgen scoren in Los Angeles met 'The Rider': 'Zelfs Colin Farrell moest huilen'

‘The Rider’ is een door de Chinese regisseuse Chloé Zhao gedraaide tranche de vie over een cowboy die na een zware val zijn leven weer bijeen moet zien te rapen.

Het verhaal speelt zich af in ruraal Amerika en de acteurs zijn echte cowboys, maar toch is de film gemaakt door een Belgisch productiehuis: Caviar, dat bij ons al successen scoorde met films als ‘Black’ en series als ‘Clan’ en het onlangs nog door Netflix internationaal gelanceerde ‘Tabula rasa’, en nu ook in Los Angeles een afdeling heeft. Bert Hamelinck heeft er de leiding.

HUMO Hoe kom jij in de badlands van South Dakota terecht?

BERT HAMELINCK «We waren daar een documentaire aan het voorbereiden over native Americans. Chloé Zhao was op dezelfde plek een film aan het voorbereiden en vroeg of wij niet met haar wilden samenwerken. Ik heb meteen toegezegd. Haar film ‘Songs My Brothers Taught Me’ speelde op het Sundance Festival toen wij daar onze eerste Amerikaanse film ‘The Diary of a Teenage Girl’ voorstelden, en die was héél goed. Tegen zo’n filmmaakster zeg je niet nee.»

HUMO Hoe overtuig je vervolgens een stel cowboys om zichzelf te spelen in je film?

HAMELINCK «Daar is Chloé jaren mee bezig geweest. Ze ontmoette het hoofdpersonage Brady terwijl ze haar eerste film draaide. Hij werkte met paarden op de ranch waar zij aan het opnemen was en ze zag meteen zijn uitstraling en charisma. Ze leerden elkaar beter kennen en hij heeft haar leren paardrijden. Maar wat alles in gang gestoken heeft, was wat hij zei na een ongeval waarbij hij een zware schedelbreuk opliep. Hij hield daar een fysieke beperking aan over, en zei: ‘Als ik een paard was, hadden ze me al lang afgemaakt, maar als mens moet je gewoon verder met het leven.’»

HUMO Wat was jouw taak bij deze film? Sta jij mee op de set?

HAMELINCK «Nee, daar heb ik een heel team voor. Wij zoeken financiering en doen de montage en de afwerking. Daarna stippelen we een festivalstrategie uit om de film zo goed mogelijk te laten opvallen.»

HUMO Die strategie heeft al gewerkt. ‘The Rider’ wordt sinds het filmfestival van Cannes onder lof bedolven. Wat deed het meeste deugd: de prijzen of de complimentjes van regisseur Werner Herzog?

HAMELINCK «Herzog zat tijdens de vertoning in Cannes maar twee rijen achter ons, in een zaal vol mensen die allemaal aan het huilen waren. Dat was ongelofelijk. Tien dagen geleden is Colin Farrell bij Caviar in Amerika naar de film komen kijken en hij hield het ook niet droog. Ik ging zeven minuten voor het einde van de film de zaal in en iedereen zat te wenen. Daar word je stil van. Als iets wat je gemaakt hebt zoveel mensen ontroert, dan ben je daar heel trots op.»

‘The Rider’ komt op 28 maart uit in de bioscoop.