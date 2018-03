'De taal van de verleiding is er één die ik niet beheers. Het heeft na de eerste vonk nog twee jaar geduurd voor we samen waren ''

Wat vond je ervan?’ vraagt Julie Mahieu voorzichtig, en ze is oprecht blij als ik antwoord dat, na de vier afleveringen die ik mocht zien, de bingewatcher in mij zich helemaal gek hunkert naar de rest.

HUMO Ik was ook verbaasd door de internationale allure.

Julie Mahieu «Ja? Super. Dat was ook wel de bedoeling. We wilden dat de reeks ook voor een publiek buiten Vlaanderen herkenbaar zou zijn.»

Jonas Geirnaert «Dat is vooral de verdienste van onze regisseurs (Gilles Coulier en Dries Vos, red.). Samen met hen hebben we lang gezocht naar het juiste plein om de gijzeling in de bank te laten plaatsvinden. We hebben op de markt in Lier gestaan en op het plein voor het prachtige stadhuis van Maldegem, maar het ademde allemaal iets oer-Vlaams uit. Ik ben er zeker van dat ze bij de dienst Toerisme in Brugge de wenkbrauwen hebben gefronst toen ze zagen welk plein we gekozen hadden. Niet meteen het mooiste in Brugge, maar je hebt ook niets nodig om te geloven dat het een plein in Ierland of in Bulgarije is.»

HUMO Julie, jij liep al tien jaar rond met het idee om een serie over een gijzeling te maken. Je bent, naar het schijnt, dol op gijzelingen. Euh?

Mahieu «Een gijzeling is toch ongelofelijk fascinerend? Het boeit me mateloos om na te denken wat er dan allemaal kan gebeuren, omdat mensen in die verwrongen situatie verplicht zijn om op hun instincten terug te vallen.»

HUMO Het instinctieve gedrag van jullie daders verrast wel. Ze zijn bijvoorbeeld helemaal ontdaan wanneer er iemand gewond blijkt. Ze zijn bijna overdreven menselijk.