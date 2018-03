'Mijn kleinkinderen geven me de kans heel onnozel te doen en baldadige onzin uit te kwaken zonder dat iemand de injectienaald bovenhaalt. Heerlijk!'

Weten zulke kenners veel dat het getal 75 heden nog het meest slaat op de leeftijd die Guy Mortier op 24 maart eerstkomende op de tonen van rock-’n-roll bereikt zal hebben. Guy Mortier, zonder wie Humoradio nooit tot Humo was uitgegroeid, duldt ons voor één keertje op zijn geheime landgoed, waar hij de elementen eerst met zijn sonore stem tot bedaren brengt. En zie: de stormwind gaat prompt liggen, een steenlawine rolt terug naar af en het zeepeil zakt. En wij leggen hem – ook toevallig – niet minder dan 75 vragen voor, maar ook niet meer.

1 Je bent nu 33 jaar ouder dan Elvis ooit is geworden. Geeft dat te denken?

Guy Mortier «Doodjammer dat hij zich niet beter heeft verzorgd. Dan was hij nu 82 geweest, en de Frank Sinatra van zijn generatie.»

2 Heb je als man van 75 nog een rolmodel?

Mortier «Rolmodel is veel gezegd, want zelf heb ik geen topteam meer om mee te werken. Maar ik heb de grootste bewondering voor Arsène Wenger van Arsenal FC, zijn intelligentie, zijn leiderschapskwaliteiten en zijn vermogen om ook in de hevigste tegenwind lucide en de totale gentleman te blijven.»

3 Zou je onsterfelijk willen zijn?

Mortier «Nooit vanzeleven! Ik vind het juist een rustgevende gedachte dat er ook een eind aan komt. Natuurlijk zou ik nog graag de volgende drie Premier League-titels van Arsenal meemaken, wat sowieso onsterfelijkheid zou vereisen, maar puur voor mezelf denk ik altijd: wat niet meer weet, niet deert.»

4 Ben je je ook op andere dagen dan je verjaardag van je leeftijd bewust?

Mortier «Als er ergens een voordeel voor 65-plussers is, jazeker! Ik weet ondertussen ook wel dat ik het lot niet moet tarten en niet meer met bijvoorbeeld wat drank op als een gek op ‘Paradise by the Dashboard Light’ – 8 minuten en 25 seconden! – moet beginnen te rocken zonder alvast een ambulance te bellen. Maar verder nauwelijks, nee.»

5 Ben je optimistisch?

Mortier «Ik vind optimisme een morele plicht en dus tracht ik dat te zijn. Het compromis met mezelf is dan wel dat ik niet al te ver mag doordenken over wat er allemaal aan angstaanjagends of misdadigs gebeurt, maar dat is ethisch natuurlijk niet verantwoord. Moeilijk evenwicht.»

6 Kost jong van geest zijn moeite?

Mortier «Eigenlijk niet. Hoezeer ik langzaamaan ook in een wrak verander, ik voel me nog altijd jong. Ik heb ook altijd kunnen werken met mensen die jonger waren dan ikzelf, en dat helpt.»

7 Spring je nu zuiniger met tijd om dan vroeger?

Mortier «Ik doe er juist heel weinig mee, behalve prutsen, wat ook een valabele tijdsbesteding is. Ja, slapen doe ik veel, en met veel overtuiging. Ik vind het heerlijk om niet uit mijn nest te hoeven.»

8 Wat is je absolute leeftijd, de leeftijd die je in wezen altijd bent gebleven, los van het klimmen der jaren?