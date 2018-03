In de woensdagse boekenbijlage van De Morgen is er de rubriek ‘In een notendop’, waarin op één bladzijde zes boeken worden gerecenseerd. Deze keer was m’n nieuwe roman ‘Feest bij de familie Van de Velde’ van de partij. In een woord of honderd wordt door de niet geïdentificeerde recensent de achterflap naverteld, met als bijkomende informatie ‘een nieuwe roman, waarin absurdisme en scabreuziteiten hoogtij vieren en de schrijver de lolligheid de pan uit laat swingen’. Dat is prima gekenschetst, want als je lolligheid wil, moet je bij mij zijn, met absurdisme smeer ik m’n boterham en zonder scabreuziteiten was ik me al lang gaan ophangen. Maar er is natuurlijk meer aan de hand met de betreffende roman, en daar wil ik bij dezen even m’n licht over laten schijnen.

Welnu, ‘Feest bij de familie Van de Velde’ is de beste roman die sinds ongeveer een jaar of tien is gepubliceerd, slechts op de hielen gezeten door onder andere ‘De fouten’, ‘Guggenheimer koopt een neger’ en ‘Hij schreef te weinig boeken’. Toevallig alle drie van dezelfde Vlaamse auteur als ‘Feest bij de familie Van de Velde’, dat overigens, zij het slechts terzijde vermeld, heel hoog staat in de diverse boekentoptienen. Nu is het zo dat, als je ‘Feest bij de familie Van de Velde’ vergelijkt met andere contemporaine romans, die andere romans een mal figuur slaan. Neem nu ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers. Nou, als je ‘Feest bij de familie Van de Velde’ tien op tien zou geven, wat niet overdreven is, dan zou ‘Wil’ twee of drie op tien krijgen. ‘Wil’ is namelijk een totaal ongeloofwaardig verhaal over twee politieagenten die in de Tweede Wereldoorlog het plan smeden om op hun luie kloten te blijven liggen, terwijl duizenden Joden worden weggevoerd naar onheilspellende plaatsen onder nazibewind. Het boek is geschreven in een schabouwelijke stijl, de hoofdfiguren zijn twee afstotelijke sulletjes en de plot is zodanig van de pot gerukt dat de lezer bij zichzelf denkt: ‘Godverdomme, zo’n plot had m’n tante Sonja ook kunnen verzinnen, en dat mens is suikerziek, blind en voor driekwart analfabeet.’