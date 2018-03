De laatste minuut van Ajax – Heerenveen loopt. Ajax leidt met 4-1 en coach Erik ten Hag wenkt bankzitter Amin Younes: ‘Klaarmaken.’ Trainingsjack en -broek uittrekken, korte warming-up doen, scheidsrechter attent maken op een invalbeurt en nadat je het veld bent opgegaan, moeten de medespelers op de hoogte worden gebracht van enkele tactische wijzigingen. We zijn dan vijf minuten verder in de tijd, alle deelnemers aan de wedstrijd staan onder de douche.

‘Klaarmaken.’ Younes verroert geen vin. Wel is een flauwe aanzet van een glimlach zichtbaar. Een magistrale gelaatsuitdrukking. De superioriteit van de ene persoon over de andere daalt met een vernietigende kracht op de trainer neer. Ten Hag begrijpt dat de contractspeler weigert in te vallen. Een opzienbarende actie, want Duitse voetballers zijn plichtsgetrouw en tornen nimmer aan het woord van de trainer, waar bijvoorbeeld Nederlanders nog weleens een discussie willen aangaan. Die gewoonte leren ze bij de oosterburen snel af. In de Bundesliga heerst Disziplin.

Een dag na het incident met Younes heeft ondergetekende in ‘Extra Time’ een discussie met Dennis van Wijk, trainer van KV Mechelen. Presentator Frank Raes snijdt het onderwerp van de werkweigering in Amsterdam aan en ik bombardeer Younes tot held van het weekeinde. Van Wijk: ‘Weet jij hoeveel Younes verdient? Eén miljoen per jaar.’ Voor dat bedrag zou je wel een minuut mogen voetballen, volgens Dennis. In zijn verontwaardiging over het stuitende gebrek aan discipline vergeet hij de woorden waarmee Ten Hag, die al maanden overhoopligt met de betrokken speler, op de persconferentie zijn beslissing verklaarde om Younes een halve minuut te laten opdraven: ‘Ik wilde Amin belonen voor zijn goede inzet op de trainingen deze week.’