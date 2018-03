'Miljoenen Duitse gepensioneerden leven in armoede, en in België wil men ook die kant op'

Een appartement in Spanje of een jaarlijkse cruise? Berg die pensioendromen maar op. Een appartementje in Blankenberge of een rondvaart op de Leie zal al een heuse prestatie zijn, want we stevenen af op een toekomst waarin gepensioneerden met moeite zullen rondkomen. Dat zegt althans PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in zijn nieuwe boek ‘De grote pensioenroof’.