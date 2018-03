Buiten de schouwburg, in de echte wereld, was het ondertussen weer volop – o, jeugdsentiment! – Koude Oorlog. Ondanks zulke nieuwsberichten gingen mijn vlinderende gedachten de afgelopen tijd nog het meest uit naar de doodgereden wolf in Neeroeteren, een jonge rekel die in de onbestemde verte een vage wolvin meende op te snuiven. Onderweg zou hij, zijn wolvenaard getrouw, vast nog wel het binnenwerk van een paar schapen omwoelen, maar er kwam iets tussen. Zelfs dood, uitgestrekt op de autopsietafel, was hij nog een prachtig dier. Zelfs dood leek hij veel te trots om in oma’s nachtpon, en met haar slaapmuts op, een tut die Roodkapje heet te verschalken.

Ik stel me vier uitgaanstypes voor die ’s nachts in een sjonniebak van de ene plattelandsdisco naar de andere sjezen. Boven de snoeiharde techno uit roept één van hen, ze heet ongetwijfeld Sharona: ‘Ik zou zweren dat we daarnet tegen iets zijn aangereden. Moeten we niet terug, Wesley?’ Sharona heeft er zich allang bij neergelegd dat ze nooit gehoor krijgt. Later: bloed en haren op de bumper. Is dit een mens?

Om me op de komst van nog meer wolven in de Vlaamse verkavelingen voor te bereiden, luisterde ik in mijn schrijfhok op een pittig volume naar wolvengehuil, een bloedstollende polyfonie: www.soundsnap.com. In de deuropening vroeg mijn vrouw zich hardop af welke hulpdienst ze het eerst zou bellen.