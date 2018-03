Alleen mensen snurken van nature, dieren niet of veel minder. Dat komt door onze keel, die met het zachte gehemelte, de huig en het strottenklepje gevormd is om te praten. Ademen we normaal, dan spannen de spieren in de keel zich aan om dat zachte weefsel op hun plaats te houden. In onze slaap ontspannen die spieren zich, en flapperen de zachte weefsels in de luchtstroom van onze ademhaling. Dat flapperen zorgt ervoor dat lucht achter in de keel kortstondig vastzit, vóór het onder hoge druk vrijkomt. Dat veroorzaakt het harde, ronkende geluid dat we snurken noemen. Wil u ervan af, dan moet u de spieren in en rond de keel trainen.

1. Train uw tong

Een tong die verder naar voren ligt in de mond, blokkeert de luchtweg niet. Daar kunt u voor zorgen door uw tong te trainen. Steek uw tong uit en beweeg hem omhoog, omlaag en van links naar rechts. U kunt ook uw tong over uw gehemelte bewegen of zoemgeluiden maken terwijl u het puntje van uw tong tussen de tanden klemt. Houd vol, want met een beetje volharding mag u de slaapkamer weer in. En als het niet werkt, compenseert uw nieuwe tongkracht hopelijk op romantisch vlak waar uw gesnurk wonden heeft geslagen.