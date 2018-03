Girls Not Brides is bekroond voor haar werk tegen kindhuwelijken. De organisatie heeft miljoenen kindhuwelijken helpen voorkomen, ondanks de complexiteit van zulke huwelijken. Ik had het voorrecht tijdens het voorprogramma een exemplaar van mijn roman ‘De bruid’ te mogen overhandigen aan de voorzitter van Girls Not Brides, prinses Mabel van Oranje. Want literatuur helpt bij het begrijpen van de complexiteit van kindhuwelijken.

Zo wordt in ‘De bruid’ beschreven hoe een Nederlands 16-jarig meisje met een biculturele achtergrond wordt geconfronteerd met een voor haar uitgezochte bruidegom. Haar ouders zien het huwelijk als de beste oplossing voor hun dochter, die anders weleens het verkeerde pad zou kunnen opgaan. Voor zo’n meisje is het psychisch ondoenlijk om daartegen in te gaan.

Laat ik mijn punt illustreren met een anekdote over een poetsvrouw die bij ons werkte, toen ik in de jaren 80 als kind in Pakistan woonde. Mijn moeder had de poetsvrouw ingehuurd om elke dag de stenen vloer te vegen bij ons. In een land met weinig verharde wegen moet de vloer elke dag geveegd of gedweild worden, want anders ligt die vol zand en modder. De poetsvrouw wilde haar loon vooruitbetaald hebben, dus kreeg ze van mijn moeder enkele maanden loon. De poetsvrouw kwam enkele dagen, en daarna niet meer. In plaats daarvan stuurde ze haar dochter, die niet ouder dan 7 jaar was. Ze was erg klein, en ontzettend lief. Het was bijzonder gênant om zo’n kind het huis te zien vegen en dus verbood mijn moeder dat. De poetsvrouw werd ontboden en ze deed haar verhaal. Ze had bij een andere familie ook de opdracht aangenomen om de vloer te vegen, een marmeren vloer die ze flink moest boenen. Dat was een helse taak die haar rugpijn bezorgde.