'Gokken zit in het DNA van Moeskroen, en deze nederlaag hebben ze ingenieus in elkaar gezet'

Nog even de feiten: KV Mechelen en Eupen beginnen met evenveel punten aan de laatste speeldag van de Jupiler Pro League. Mechelen speelt tegen Waasland-Beveren, Eupen tegen Moeskroen. Als beide ploegen hun wedstrijd winnen, moet Eupen dat met minstens één doelpunt meer doen dan Mechelen. Anders degradeert het. Mechelen wint met 2-0, Eupen met 4-0, na vier doelpunten in een absurde laatste 20 minuten. Niet Eupen, maar Mechelen degradeert.

‘Moeskroen en Eupen liggen 250km uit elkaar, wat is dan de connectie?’ Filip Joos scheen het oprecht niet te weten toen hij er Dennis van Wijk daags nadien in ‘Extra Time’ toe aanzette het achterste van zijn tong te laten zien. Van Wijk, de trainer van KV Mechelen, had grote twijfels geuit bij het correcte verloop van Eupen-Moeskroen. Ook nu kwam hij niet verder dan te wijzen op de kwalijke rol van spelersmakelaars.

Maar wat zijn nu de lijntjes tussen Eupen en Moeskroen? Alles begint in 2012, wanneer Eupen wordt overgenomen door Aspire Zone Foundation, een groots opgezet project van de Qatarese overheid. Het land organiseert in 2022 het WK voetbal en wil zich op de internationale voetbalkaart zetten. Aspire opent voetbalacademies in Senegal en Qatar. Met de voetballers die het daar opleidt, hoopt de oliestaat in 2022 wereldkampioen te worden. Of op z’n minst toch enkele lucratieve transfers te realiseren.