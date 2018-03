Zijn leven las de voorbije jaren als een ‘Thuis’-scenario (hond dood, moeder overleden, vrouw vertrokken, geen werk meer bij de VRT, van de trap gelazerd), maar om Marcel Vanthilt klein te krijgen, zullen ze vroeger moeten opstaan. 60 is onze helmboswuivende held inmiddels: een prachtige leeftijd om als soloartiest te debuteren met ‘Ca$hCa$h’ en om een beetje te mijmeren over het leven. ‘Toen ik in die plas bloed lag, stelde ik mezelf de vraag: ‘En, is het de moeite waard geweest?’’