Mount Eerie treurt: de sequel

'Mijn herinneringen aan Geneviève worden elke dag vager, het is verschrikkelijk'

HUMO Mogen we het een sequel noemen, of klinkt dat te plat voor een plaat met zo’n zware lading?

Phil Elverum «Het ís een sequel, wat anders? ‘Now Only’ is de logische volgende stap van mijn verwerkingsproces. Ik ben tussen die platen door nooit gestopt met schrijven. Er staan op ‘Now Only’ meer instrumenten dan op ‘A Crow’. De songs zijn iets langer en de teksten gaan dieper. ‘A Crow’ ging vooral over de onmiddellijke impact, over de wonde die haar dood had geslagen in het leven van mijn dochtertje en mij. Dat is nu iets minder. Maar verder is er weinig verschil.»

HUMO In 2017 stond op bijna elk Mount Eerie-optreden de helft van de zaal met tranen in de ogen. Is het raar om dat als performer vast te stellen?

Elverum (glimlacht) «Ik ben het intussen gewend. Eerst voelde ik me schuldig over al die rode ogen. Van nature wil een muzikant zijn fans blij maken, hè – een tevreden klant komt terug. Maar al die mensen hadden vermoedelijk de plaat vooraf gehoord, ze wisten wat hun te wachten zou staan. En het zijn geen bittere tranen. Mochten ze zich er echt slecht bij voelen, dan zouden ze wel de zaal verlaten. Maar ze blijven altijd staan.