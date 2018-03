'Overlast': STIKSTOF maakt de hiphopplaat van het jaar. 'Die rel rond Damso? Ze zouden het beter hebben over de nieuwe raket van Poetin'

Op de afspraak zijn Jazz (Jasper De Ridder), Zwangere Guy (Gorik van Oudheusden) en Astro (Paulo Rietjens). DJ Vega kon er niet bij zijn. Missing in action: Rosko, aka Maxim Lammens.

Jazz «Maxim wilde zich volledig storten op zijn carrière in de tuinbouw en tuinarchitectuur. Net voor we aan ‘Overlast’ begonnen, is hij uit de groep gestapt. Zijn laatste optreden met ons was vorige zomer op Pukkelpop. We zien hem nog regelmatig, hij werkt in De Brasseurs, waar we geregeld komen.»

Zwangere Guy «Het was voor ons even aanpassen, zoeken. Ineens was er eentje minder. Maar Maxim had een grotere passie dan STIKSTOF, zo eenvoudig is het. Het is zijn keuze, en STIKSTOF is hier nog, meer woorden moeten we daar niet aan vuil maken.»

Astro «Zijn vertrek viel samen met de verhuis naar een andere werkplek. De eerste twee platen hebben we gemaakt bij mijn ouders in de kelder. Elke vrijdag kwamen we daar samen. Nu moesten we terug op zoek naar het dna van STIKSTOF. Herformatteren, maar de kern bewaren van wat we willen doen. Het was een uitdaging, maar we zijn er volgens mij goed uitgekomen.»

HUMO Waar vonden jullie een nieuwe stek?

Astro «Hier om de hoek. Ik ben alleen gaan wonen. We werken nu in mijn slaapkamer. Een studio met een bed erin, eigenlijk.»

Zwangere Guy «Een kamer van vijftien vierkante meter. Er is plaats voor vier personen: drie staanplaatsen, en één iemand moet op het bed liggen. Niet altijd even aangenaam, hoor.»

Astro «Als we intensief aan het werken zijn, wordt het een beetje claustrofobisch.»

HUMO Maar de ventilatie is wel in orde?

Astro (lachje) «Er is nog ruimte voor verbetering. Dubbelglas zou al een mooi begin zijn. Maar ik ben niet van plan om er nog heel lang te blijven.»

HUMO Kan je omschrijven hoe jullie songs maken?

Zwangere Guy «Het begint bij Astro die een beat maakt. Hij voedt ons. En wie de beat voelt, sluit zich op in zijn cocon en begint te schrijven. Soms is een beat zo nice dat we er meteen met drie op beginnen te werken. Als we klaar zijn met schrijven, rappen we in groep, en kijken we of we onze teksten op elkaar kunnen afstemmen. Vaak lukt dat, maar soms liggen onze onderwerpen zo ver uit elkaar dat we moeten kiezen.