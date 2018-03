'Als alle details kloppen, kan ik zeker wereldkampioen worden'

Zijn hele racende leven was Vandoorne het winnen gewoon. Tot hij in 2017 de overstap naar de F1 maakte en plots niet langer voor de prijzen reed, maar al blij was als hij de finish haalde, en dan liefst niet als laatste. Dat was – zacht uitgedrukt – aanpassen. Nu is er hoop op beterschap: zijn team McLaren zette de samenwerking met Honda stop en installeerde een Renault-motor in zijn wagen.

Stoffel Vandoorne «Tot mijn overstap naar de F1 wist ik ieder weekend bijna zeker dat ik voor de overwinning zou strijden. Vorig seizoen was helemaal anders: we kampten lang met technische problemen. De auto haalde niet het niveau van de andere teams. We beseften al vroeg dat het bijzonder moeilijk zou zijn om in de punten te rijden. Daar had ik het moeilijk mee. De keerzijde was dat het me ook sterker maakte: ik leerde omgaan met problemen die ik nooit eerder had gekend.»

HUMO Je maakte vorig jaar je debuut zonder grote ambities. En nu?

Vandoorne «Nu heb ik die ook niet. Daar is de F1 te complex voor. Uiteraard weten we dat Mercedes, Ferrari en Red Bull ook nu weer onder elkaar zullen uitmaken wie de sterkste is. Maar vlak achter hen is het moeilijk te voorspellen. Dat we nu een nieuwe motor hebben, is een grote stap vooruit. Maar hóé groot die stap is, is nog moeilijk in te schatten.»

HUMO Kan jij je nog een seizoen als het vorige veroorloven?

Vandoorne «Heb ik dat dan helemaal zelf in de hand?