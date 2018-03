'Humo's verrassend veelzijdige handleiding tegen voyeurs'

1 Zweetvoeten en chlamydia

Voorkomen is beter dan genezen: het advies waarmee op katholieke scholen al decennia aan seksuele voorlichting gedaan wordt, is gek genoeg ook van toepassing aan het andere eind van het spectrum. Geen enkele maatregel is namelijk honderd procent doeltreffend, en dus is ontrading als eerste stap nooit een slecht idee. Voyeurisme is bovenal een spel van vraag en aanbod, en dus is het een goed idee om de immer uit de pan swingende vraag te temperen. Stapt u alleen de kleedkamer binnen? Doe dat dan met uw smartphone tegen het oor gedrukt, en ratel luidop tegen uw denkbeeldige gesprekspartner over uw lichaamshygiëne – ‘Die zweetvoeten worden er niet beter op, ze doen stilaan mijn eksterogen ontsteken’ – of beschrijf grafisch een ingebeelde geslachtsziekte – ‘Ik las dat chlamydia onzichtbaar is bij 75 procent van alle vrouwen, maar ik hoor dus duidelijk bij de overige 25 procent.’ Ziet u vervolgens iemand zich ijlings uit de voeten maken uit dat kleedhokje waarvan u net nog kon zweren dat het leeg was? Opzet geslaagd.