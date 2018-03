Het onsmakelijke verhaal van de voyeur die stiekem vrouwen filmde in de douches van een Gentse sporthal bewees het voor de zoveelste keer: naaktfoto’s die online gedeeld worden, zijn de grootste nachtmerrie van veel vrouwen. Niet alleen voyeurs maken zich schuldig. Een boze ex, een afgewezen vriend of een onbekende hacker: achter elke virtuele hoek loert het gevaar. Humo snoof de ranzige geur op in chatboxen en op sharesites waar foto’s van honderden naakte Vlaamse girls next door gretig gedeeld en verkocht worden.