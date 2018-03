'Het beste leven is een leven waarin zo weinig mogelijk gebeurt'

‘Ik wilde ergens écht bij horen. Dat was goed en misschien zelfs nodig, dacht ik, voor mijn mentale gezondheid. Ik wilde onder mensen zijn, zo af en toe, die fundamenteel op mij leken. Mensen als ik.’ Christophe Vekeman (45) heeft zich in zijn literaire carrière nooit eerder zo openhartig getoond als in zijn vijftiende boek ‘Mensen als ik’. Volgens uitgeverij De Arbeiderspers krijgen we eindelijk ‘de naakte Vekeman’ te zien, maar de man die de deur van het huis in de Gentse volkswijk Macharius opent, gaat gewoon gekleed. In Vekemans geval betekent dat: jeans van top tot teen en een fraai paar cowboyboots. ‘Een tijdloze stijl,’ zegt de countryfanaat, die zich in ‘Mensen als ik’ ontpopt als de Jani van de Vlaamse letteren, met kledingadvies voor de belezen cowboy: ‘Het probleem van een joggingbroek was niet zozeer de joggingbroek zelf, als wel het feit dat je een joggingbroek met geen mogelijkheid kon combineren met cowboyboots.’

CHRISTOPHE VEKEMAN «Met jouw skinny jeans zal het ook niet lukken. Dat is sowieso een verwerpelijk kledingstuk dat vandaag op grote schaal wordt gedragen, maar waarover iedereen zich over tien jaar het hart uit de borstkas zal schamen. Kijk maar naar oude archiefbeelden van nieuwslezers, daar schiet iedereen spontaan bij in de lach. Het is het beste, zo zou ik nieuwe vrienden of mijn denkbeeldige zoon aanraden, om kleren te dragen die vijftig of honderd jaar geleden ook al bestonden. Boots, bijvoorbeeld, of cowboyhoeden, hemden en jeans met een gewone taille en rechte pijpen. Over tien of twintig jaar zullen er nog altijd mensen rondlopen die gekleed gaan zoals ik nu. En gelukkig zal niemand er dan nog uitzien zoals jij. Wie het laatst lacht, lacht het best.»

HUMO Zo zullen we geen vrienden worden. Ik ben gewoon niet zo met kledij bezig.