'Het begint er sterk op te lijken dat het zomeruur geld kost in plaats van geld bespaart'

Roenneberg is als chronobioloog verbonden aan het Instituut voor Medische Psychologie in München en hij is een internationale autoriteit op het gebied van de biologische klok die onze dag en ons leven bepaalt.

Ik heb een resem knipsels gelezen over zijn onderzoeken en de controverse rond het zomeruur, ik heb zijn boek ‘Het innerlijke uurwerk’ doorgenomen, mijn Duits is zo vloeiend als de Rijn en zijn zijrivieren, en toch zal hij halfweg het interview aan mijn oren trekken: ik heb de zaak niet goed begrepen!

Ik begin het gesprek met een anekdote. Eind jaren 80 interviewde ik treinbestuurders en zij vertelden me hoe zij de eerste ochtenden na de overschakeling naar het zomeruur een pak konijnen en kraaien doodreden. Dieren die voedsel zochten op de spoorbedding en die zich ‘biologisch’ moesten aanpassen aan het nieuwe uur. Roenneberg vindt het interessant: ‘Daar zou iemand zijn thesis over moeten maken.’

HUMO Ik bel u niet vanwege de kraaien maar vanwege de kosten. In de krant stond dat de impact van het zomeruur op de gezondheid Duitsland jaarlijks 60 miljard euro kost.

Till Roenneberg «Die studie had het over 60 miljard euro kosten als gevolg van onregelmatig slapen, weinig slapen en op de verkeerde momenten moeten slapen. Het zomeruur is één van de factoren in die berekening. Door het zomer-uur worden we gedwongen om naar een andere tijdzone te ‘reizen’, terwijl we thuisblijven. Dat is nefast voor ons bioritme en voor onze gezondheid. Niet de omschakeling op zich is slecht, en niet die week waarin sommige mensen zich geïrriteerd en niet uitgeslapen voelen, maar de hele periode nadien is nadelig. Zes maanden lang wordt ons bioritme overhoopgezet.