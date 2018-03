'Ik vrees dat ik pas op mijn sterfbed zal denken: 'Nu weet ik min of meer hoe het leven in elkaar zit''

HOOGMOED

Lieven Scheire «Net als veel Vlamingen die katholiek zijn opgevoed, kreeg ik als kind vaak te horen dat te veel openlijk zelfvertrouwen uit den boze was. Je mocht van jezelf niet zeggen dat je goed in iets was. En als anderen dat tegen jou zeiden, moest je dat meteen ontkennen. Ik heb ook geleerd om mezelf naar beneden te halen als ik een compliment krijg. Dat zit nog steeds in mij maar ik probeer het niet dwangmatig te doen.»

HUMO Heb jij een groot ego?

Scheire «Ik ga vrijwillig voor de camera en op een podium staan: het zou belachelijk zijn om te beweren dat ik níét de drang voel om mij aan anderen te tonen. Heb ik daarom een groot ego? Misschien wel... Maar ik ben niet zo narcistisch dat ik nooit aan mezelf twijfel. Ik probeer gewoon om zo goed mogelijk te zijn in mijn vak.»

HUMO Wanneer voel jij je beter dan anderen?

Scheire «Daar zal ik mij vast weleens aan bezondigen in discussies met creationisten, aanhangers van homeopathie en gelovige mensen. Dan heb ik vaak zin om op de tafel te slaan en te roepen: ‘Maar denk nu eens logisch na voor je iets zegt!’

»Misschien is dat doorgedreven logisch redeneren voor veel mensen minder belangrijk dan voor mij. Zij hechten misschien meer aan traditie of troost of zingeving, niet zozeer aan de feitelijke waarheid.»

HUMO Is het niet hoogmoedig of pretentieus te denken dat jij de waarheid in pacht hebt?

Scheire «Veel dingen zijn subjectief, daar ben ik het mee eens. Maar de aarde draait rond de zon en de mens is ontstaan uit eerdere diersoorten. Religie vertoont duidelijke logische hiaten, en op de vraag ‘Bestaat er een opperwezen tot wie ik mij kan richten met de vraag om de wetten van de biologie en natuurkunde even opzij te schuiven en mij een persoonlijke dienst te bewijzen?’ is het antwoord heel simpel:

‘Neen.’ Iemand die het omgekeerde beweert, heeft aantoonbaar ongelijk.»

HUMO Dat betekent dat miljarden mensen in de wereld ongelijk hebben. Hoe zeker ben je van je stuk?