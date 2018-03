Ik zal wel niet de enige zijn die spiksplinternieuwe dingen onaangenaam vindt. Een nieuwe auto, nieuwe schoenen, een pas gebouwd en helemaal van nul ingericht huis op verse verkavelingsgrond, ze mogen het hebben. Om nog maar te zwijgen over elke nieuwe seconde van onze al dan niet illusionaire tijdsbeleving, waarin een kosmische keu alles recht en keihard in het biljartgat der Final Destination stoot.

Mijn excuses voor het ongevraagd delen van deze esoterische ingevingen. Misschien was het geen goed idee om te gaan schrijven terwijl ik met new age-klanken in de koptelefoon naar ‘Temptation Island’ kijk. Het doet wat met een mens. Auditief gemasseerd worden door het elektronische geluid van Iasos’ ‘Inter-Dimensional Music’ genereert afdwalende gedachten. Het zal wel de bedoeling zijn.

De Griek is een bekende apostel van de relaxerende synthesizermuziek. Een genre dat door zowat elke would-be no-nonsensemens ontweken wordt, maar al een tijdje aan een comeback bezig is. Wel, ooit moest het ervan komen. Hopelijk brengt het funkmetal niet op ideeën. Griekenland en synthesizers gaan blijkbaar zeer goed samen, met popsterren als Vangelis (dikwijls best goed) en Yanni (te allen tijde best te mijden).