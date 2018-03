'Toen er 'actie' werd geroepen, zag ik iets veranderen in zijn ogen: een paar seconden later lag ik knock-out tegen de grond'

‘Ik wil weten hoeveel ik kan incasseren,’ zegt Natalia (37), en ze kijkt een beetje gevaarlijk, alsof ze elk moment in ‘I’ve Only Begun to Fight’ kan uitbarsten.

NATALIA «Maar mijn deelname aan ‘Boxing Stars’ is in de eerste plaats een eerbetoon aan mijn overleden vader. Hij was een boksfanaat, hij stond ’s nachts op om op televisie naar de grote kampen te kijken. In de jaren negentig is hij nog ondervoorzitter van de Koninklijke Belgische Boksbond geweest. Gisteren heb ik ‘Rocky’ nog eens opgezet. Die bekeek ik vroeger vaak met mijn vader – net als de Rambo- en James Bondfilms. Prima rolmodellen, hè (lacht).