Café De Mol

VIER – 18 maart – 228.612 kijkers

De sfeer in ‘Café De mol’ bracht me in gedachten naar drankgelegenheden tegenover spoorstations in provinciestadjes, waar forenzen onder tl-buizen de eerstvolgende boemel huiswaarts zitten af te wachten: zij weten dat de wachttijd precies twee biertjes beloopt, en bij dorstig weer drie. ‘Café De mol’ is een extensie van ‘De mol’, één van de zeldzame tv-programma’s die de tongen nog in beweging kunnen brengen in het café. En in de boemeltrein huiswaarts. De baaierd aan speculaties aangaande de mol, die op sociaalnetwerksites volkomen aan mij voorbijgaat, zal voortaan ook stof voor een tv-programma zijn. Bovendien zullen in ‘Café De mol’ ook enkele steunpilaren van VIER allerhande gissingen, gokjes en analyses de wereld insturen: ik noem, lukraak, de lollige lichtmatroos James Cooke, die nooit om een wilde mening verlegen zit. James Cooke zei dat hij elke aflevering van ‘De mol’ opnam, om die vervolgens sequentie na sequentie onder de loep te nemen. Gedurig druk-druk-druk maar toch aldoor tijd zat, die operettefiguren van de tv.

‘Café De mol’ wordt gepresenteerd door Frances Lefebure, het monterste meisje van de klas, en voorts ook door Gilles Van Bouwel, een gewezen mol die eenmaal terug bovengronds prompt van een televisiecarrière begon te dromen, en daar sindsdien een dagtaak aan heeft. Aan Gilles geen gebrek die avond: Gilles De Coster, de hopman van ‘De mol’, maakte ook zijn opwachting in het café. Geen kwaad woord over deze bekwame man, die, om het ruime publiek te dienen, als een baliebediende van Neckermann klonk toen hij ons een idee van Mexico gaf. In dat land zal ‘De mol’ zich dit jaar afspelen: het zou er verdomd kleurrijk zijn, volgens Gilles, en dan zweeg hij nog over de cultuur.

Even dacht ik dat Gilles De Coster het deelnemersveld van ‘De mol’ in het café zou verwelkomen, waarna één van hen, een ongeoefende drinker, na een paar pilsjes al met dubbele tong zou hebben uitgeroepen: ‘De mol, c’est moi!’ Zo mooi wordt het natuurlijk nooit op de televisie. Gilles De Coster had op een USB-stick wel beelden meegebracht van de deelnemers die ter kennismaking hun persoonlijkheid op een kier zetten. Samen vormden ze een dwarsdoorsnede van de gemiddelde Vlaamse verkaveling, al zat er, alsof de duvel ermee gemoeid was, ook een priester tussen. Die geestelijke hoopt mogelijk op een volle kerk in de nabije toekomst – ik kan me voorstellen dat sommige mensen maar al te graag bij de mol te biechte zouden gaan, vast dezelfde mensen die gehersenspoeld door ‘Karen maakt een plaat’ klakkeloos de cd van Karen Damen hebben gekocht. Na die presentatie mochten de occasionele klanten van ‘Café De mol’ – oud-deelnemers, hele en halve BV’s, ongeïdentificeerde figuranten – nu al een kandidaat van molschap verdenken. Menigeen wees spontaan Bahador (27) met de vinger, een financieel recruiter met een migratieachtergrond – nu ja, als je een beroep uitoefent waarvoor in kringen van financieel recruiters geen behoorlijk Nederlands woord bestaat, en het heeft bovendien iets met pegels te maken, dan ben je hoe dan ook verdacht, mol of geen mol.