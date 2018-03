Ongetwijfeld de meest vermakelijke passage uit ‘Things The Grandchildren Should Know’, de als autobiografie verpakte levensgids van Mark Oliver Everett uit 2008, verhaalde zijn wedervaren met een Franse journaliste. ‘Hoe kan u nou kleinkinderen hebben? U hebt helemaal geen kinderen,’ vraagt zij. Hij: ‘Nou, het leek me gewoon handiger om de kinderen over te slaan.’ ‘But iet ies not possible,’ stamelt de Française, waarop E: ‘Maar kleinkinderen zijn toch veel makkelijker? Je ziet ze alleen in het weekend.’

Ondertussen is Everett (54) wel vader, van Archie, zijn zoontje dat een jaar geleden werd geboren. Daarmee lijkt hij aarzelend een einde te willen maken aan de familievloek die als een schaduw over zijn songs, platen en persoon hangt. De ellendige reeks is bekend: in 1982, op z’n negentiende, vond E zijn vader, de kwantumfysicus Hugh Everett III, dood op bed, overleden aan een hartaanval. Toen hij in 1996 doorbrak met ‘Beautiful Freak’ slaagde zijn zus Liz in haar zoveelste zelfmoordpoging. In diezelfde periode stierf zijn moeder aan longkanker – E zorgde, tussen het touren door, voor haar tot aan haar dood – en verloor hij zijn lievelingsnichtje bij de aanslagen van 11 september 2001.

De laatste jaren gaat het beter in E’s leven, maar dat valt niet te horen in zijn muziek – hij blijft de chroniqueur van gebroken harten en eenzaamheid. Ook op ‘The Deconstruction’, de twaalfde van Eels en de eerste sinds ‘The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett’ uit 2014. Ik ontmoet E in een hotel in Londen.

HUMO Een paar jaar geleden kreeg je hier de ‘Freedom of London’ – een bijzonder ereburgerschap dat ook lieden als Winston Churchill en Charles Lindbergh te beurt viel. Er zijn allerlei privileges aan verbonden: stel dat je hier ter dood wordt veroordeeld, dan heb je recht op een zijden strop.

Mark Oliver Everett «Right. Een ander voorrecht is dat ik met mijn kudde schapen London Bridge mag oversteken. Erg handig, gesteld dat ik me eens een kudde schapen zou aanschaffen.»

HUMO Bij openbare dronkenschap zal je ook niet gearresteerd worden, maar veilig naar huis worden gebracht.

Everett «Dat is nu eens écht handig, daar wist ik niets van. Ik zie het al voor me: de politie die me ladderzat in de goot vindt, en ik die (lallend als een dronkeman) ‘I’m a freeman!’ stamel.»