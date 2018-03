'Ik ben heel fragiel. Ik heb in mijn leven al vaak het beangstigende, onprettige gevoel gehad dat wat ik doe volkomen zinloos is'

- Herinnert u zich het moment waarop het idee voor ‘De geniale vriendin’, het eerste boek uit het Napolitaanse vierluik, is ontstaan?

Elena Ferrante «Niet echt. Misschien heeft het overlijden van een goeie vriendin aan de basis gelegen, maar het kan evengoed een huwelijksfeest zijn geweest. Je weet als schrijver nooit helemaal waar een verhaal vandaan komt: ’t is de vrucht van een hele waaier aan invloeden die ongevraagd je hoofd binnendringen, en waarvan je je niet altijd ten volle bewust bent.»

- ‘De geniale vriendin’ was meteen een groot succes. Was het niet lastig voor u dat de rust waarin u aan dat boek had kunnen schrijven plots wegviel?

Ferrante «Dat viel eigenlijk nogal mee. Ja, er is een mediacircus losgebarsten toen het eerste boek het zo goed deed, maar die heisa is betrekkelijk snel gaan liggen – wellicht omdat ik al sinds 1990 uit de media blijf.

»Eenmaal de rust was weergekeerd, was het alsof ik werd teruggevoerd naar mijn kindertijd, toen ik verhalen vertelde aan de leeftijdsgenootjes die zich rond me hadden verzameld. Ik herinner me het opwindende gevoel dat ik ervoer toen ik merkte dat ze aan m’n lippen hingen, en amper konden wachten tot ik de draad van mijn verhaal een week of een maand later weer oppikte. Het was precies dát gevoel dat ik opnieuw beleefde toen ik aan het volgende deel van ‘De Napolitaanse romans’ zat te schaven terwijl mijn lezers nog het vorige deel aan het lezen waren.»

- U omschrijft Napels als een ruige, gewelddadige stad. Bent u zelf al eens getuige geweest van het geweld dat de stad teistert?

Ferrante «Het klopt dat je, als je in Napels woont, al veel geluk moet hebben om níét in aanraking te komen met geweld. Maar dat geldt wellicht ook voor New York, Londen of Parijs, en voor om het even welke grote stad. Het heeft me wat tijd gekost om dat te beseffen. Vroeger dacht ik dat alleen in Napels de legaliteit en de illegaliteit zo met elkaar verweven waren, en het goede zo snel kon omslaan in het slechte. Maar inmiddels denk ik daar anders over: het komt me voor dat de hele wéreld Napels is. Met dat verschil dat het échte Napels tenminste de ballen heeft om zich zonder masker aan de rest van de wereld te tonen.

»Daarbij komt nog dat het een uitzonderlijk mooie stad is. De lelijkheid – de criminaliteit, het geweld, de corruptie, het ‘oogje dichtknijpen’ – valt daardoor extra hard op.»

- De hartsvriendinnen Lila en Lena, de hoofdpersonages in het vierluik, komen een reeks tragische gebeurtenissen tegen op hun pad. Waarom laat u hen zo lijden?

Ferrante «Ik heb niet de indruk dat Lila en Lena met veel meer tegenspoed te kampen krijgen dan andere vrouwen waar ook ter wereld, vooral wanneer die vrouwen arm geboren zijn. Ze worden verliefd, trouwen, worden bedrogen, bedriegen zelf, zoeken een rol in deze wereld, worden gediscrimineerd, krijgen een kind, voeden dat kind op. Ze zijn soms gelukkig, soms ongelukkig, ze worden geconfronteerd met verlies en de dood. Ik romantiseer de gebeurtenissen weleens, maar met mate.

»Het is omdat je als lezer een band opbouwt met de personages, dat je de indruk krijgt dat hun levens één lange aaneenschakeling zijn van tegenslagen. In het leven, net als in romans, kunnen we slechts geraakt worden door het lijden van anderen als we ons met hen verbonden voelen.»