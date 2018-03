Maandag

10.00 De stekker van het koffieapparaat is, weliswaar na hevig protest, uit het stopcontact getrokken. Koffie zal voortaan energievriendelijk gebrouwen worden op de redactie. Het zwaarste redactielid moet tijdens het typen plaatsnemen op een warmwaterkruik en warmt zo het koude water op.

11.30 Ook de koelkast van de redactie is uitgeschakeld en de centrale verwarming, traditioneel de grootste energievreter in een huishouden, dichtgedraaid. Oude Humo’s worden uit het archief gehaald en verbrand in vuurkorven op de redactie. Zo is meteen ook het probleem van het overvolle archief opgelost.

15.15 Na de verbranding van de jaargangen 1975 en 1976 rijst het vermoeden dat drukinkt toen niet zo milieuvriendelijk was als vandaag. Twee redacteurs worden afgevoerd met ademhalingsmoeilijkheden.