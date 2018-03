Titus De Voogdt: 'Kies toch gewoon een acteur die 10 kilo meer weegt'

Met ‘Rosie & Moussa’ verfilmde Dorothée Van Den Berghe de jeugdboeken van Michael De Cock en Judith Vanistendae l over twee kinderen in de grote stad.

‘Rosie & Moussa’ komt op woensdag 28 maart uit in de bioscoop.

HUMO Titus, hoe bereid je je voor op een rol als sneeuwbalmariachi?

TITUS DE VOOGDT «De mariachi behoort toch gewoon tot het standaardrepertoire van de acteur? Met zo’n kostuum en zo’n prachtige hoed hoef je trouwens nauwelijks te acteren. Ik moest alleen nog een snor laten groeien, de rest ging vanzelf. Het liedje dat ik moest zingen, dáár heb ik op gezwoegd. Ik ben geen geschoolde zanger, dus ik heb veel geoefend thuis. Tot grote ergernis van mijn vrouw en kinderen.»

HUMO Moet je vader zijn om een vader te kunnen spelen?

DE VOOGDT «Nee, je hoeft ook geen moordenaar te zijn om er een te kunnen spelen. Je moet niet anders acteren, omdat er eigenlijk niets verandert. Een vader is ook maar gewoon een mens, maar dan met kinderen.»

HUMO Is dit het begin van de fase in je carrière waarin je alleen nog maar vaders mag spelen? Actrices van jouw leeftijd worden vaak alleen nog gecast om de brave huismoeder te spelen.

DE VOOGDT «Ik speel in deze film een jonge vader terwijl ik toch al tegen de 40 aanleun. Dat is dus een compliment.

»Als acteur word je nu eenmaal gecast op basis van je uiterlijk en je leeftijd. Dat is niet meer dan normaal. Een groot deel van een acteur z’n kunde ligt in zijn fysieke trekken. Ik vind het raar dat men soms acteurs kiest die voor bepaalde rollen tientallen kilo’s moeten verdikken en een ander accent moeten aanleren. Dan denk ik: neem toch gewoon iemand die tien kilo meer weegt en het juiste accent al heeft!

»Maar het is het waar: vrouwen hebben er meer last van. Er zijn rollen te over voor jonge deernen, maar vrouwen die ouder worden, krijgen moeilijker werk. Jammer.»

HUMO Worden er niet veel te weinig jeugdfilms zoals deze gemaakt, films over echte mensen met echte problemen?

DE VOOGDT «Ik vind niks verkeerds aan films met spoken en elfjes, maar kinderen houden er eigenlijk wel van om als een volwassene toegesproken te worden, dus er mogen zeker meer films zoals deze zijn.»