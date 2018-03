Alle remmen los: Frankie Cosmos

'Als mensen bij mij thuis naar het toilet gaan, heb ik soms al een liedje geschreven wanneer ze terugkomen'

‘Vind je het erg als ik even van mijn broodje bijt?’ vraagt Greta Kline als ik haar de hand schud in een Brussels hotel. Een kind van celebs, maar manieren heeft ze – en talent ook. Ze vertelt vrijuit over dansgewoontes ten huize Kline, over relaties én – gelukkig! – over het belang van interviews.

Greta Kline «Omdat mensen me vragen stellen en dingen aanwijzen in m’n muziek, leer ik mezelf kennen. Bij interviews kan ik als een psycholoog mijn eigen liedjes ontrafelen. ‘Aha, dus zó zit dat!’ (lacht) Wat ik al heb ontdekt, is dat ik op ‘Vessel’ gefascineerd ben door de relatie die we met ons lichaam hebben. Soms voel ik me heel goed in mijn vel, en soms lijkt het wel alsof ik het vel van iemand anders heb aangetrokken.

»Als ik de teksten erbij nam, viel het me ook op dat ik zoveel vragen stel. Op elke pagina staan wel twintig vraagtekens (lacht). Mijn analyse: ik ben ouder aan het worden, en ik ben op zoek naar mezelf. En ik heb het weer uitgebreid over relaties en alle trubbels die daarbij horen, natuurlijk (zucht).»

HUMO Je lange relatie met Aaron Maine, van de band Porches, zou op de klippen zijn gelopen. Sorry...

Kline «Néé, je zou me moeten feliciteren! (lacht) Break-ups moeten gevíérd worden. Als het een goeie relatie was geweest, waren we nog samen.