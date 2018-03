‘Het begon vervelend te worden,’ zegt Greg Van Avermaet in het Spaanse Dénia, in een chic golfresort op een paar kilometer van de Costa Blanca. ‘Ik presteerde constant en ik stond overal op het podium, maar om de één of andere reden ontglipten de monumenten mij telkens weer.’ In 2015 was er wel de ritwinst in Rodez in de Ronde van Frankrijk en in 2016 de Olympische titel, maar pas in 2017 leek de ban gebroken: eerst won Van Avermaet de Omloop Het Nieuwsblad, dan E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, om vervolgens Parijs-Roubaix van start tot finish naar zijn hand te zetten. Een monument. Eindelijk.

HUMO Nu vraagt iedereen je: wanneer win je de Ronde van Vlaanderen?

Greg VAN AVERMAET «Het liefst zo snel mogelijk. Ik ben er al een paar keer dicht bij geweest. Het is een koers die me heel goed ligt. De druk verlamt me niet, maar ik ben wel erg gefocust.»

HUMO De tarotkaarten van moeder gaven aan dat je eerst Parijs-Roubaix zou winnen, en daarna de Ronde. Ben je bijgelovig?

VAN AVERMAET «Mijn moeder heeft me dat nooit gezegd, en maar goed ook. Anders had ik de Ronde nog links laten liggen om me eerst op Parijs-Roubaix te focussen.»

HUMO De dag van je Olympische titel in Rio had je moeder je een engelenkaart gestuurd.

VAN AVERMAET (lacht) «Ik probeer er niet té veel waarde aan te hechten. Voor iedere wedstrijd maak ik een kruisteken en vraag ik om bescherming. Voor de rest zijn het vooral de benen die beslissen of je wint.»

HUMO ‘I am the master of my fate. I am the captain of my soul,’ staat er op je Instagrampagina.

VAN AVERMAET «Ik weet niet precies wie die uitspraak heeft gedaan, maar Nelson Mandela heeft ze alleszins herhaald. En ik geloof er ook in: je kunt je lot altijd in een bepaalde richting sturen.»