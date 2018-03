Guy Vanhengel, Open VLD-minister in Brussel. 'Ik acht de N-VA eenvoudigweg niet in staat om Brussel mee te besturen. Dat is geen veto, maar een vaststelling'

'Onlangs zijn er twee spijkerbommen ontploft in Deurne. Maar heb je Jan Jambon al horen zeggen dat hij Deurne gaat opkuisen?'

In zijn grote garage, een voormalig beeldhouwersatelier, heeft Guy Vanhengel zijn eigen cafeetje gebouwd, waar jazz van een radiostation uit Seattle uit de luidsprekers vloeit. ‘Als ik mijn buren uitnodig voor een drankje en een hapje, staat de hele wereld hier binnen. Ik vind diversiteit plezant. Het typeert trouwens de Brusselaar, daarom passen we niet meer zo goed in het nieuwe Vlaamse denken.’

HUMO Is het nog een beetje plezant, politicus zijn in Brussel?

Guy Vanhengel «Dat is iets anders (lacht). Op mijn leeftijd kan je vergelijken, en ik wil nu niet vervallen in het ‘vroeger was het beter’-cliché, maar vroeger was het beter (schatert).

»Het is in ieder geval minder leuk geworden, dat staat vast. De politiek is niet meer bezig met prettige, toekomstgerichte projecten en ideeën. Politici lijken alleen nog bezeten door sociale media. Ze leveren bitsige gevechten, waarbij tegenstanders niet langer mensen met een andere mening zijn, maar vijanden die verslagen moeten worden. Vroeger werd er al eens gelachen en gedold in het parlement, nu zit iedereen op zijn smartphone tweets te volgen. De voorzitter van het parlement bepaalt niet langer de agenda, maar Linda De Win. Tweets en interviews zijn belangrijker geworden dan het echte debat.»