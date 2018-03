'De roep om wraak klinkt nog steeds even luid'

Op 12 februari 1993 verdween James ‘Jamie’ Bulger spoorloos toen zijn moeder bij de slager stond te wachten in het New Strand Shopping Centre in Liverpool. Op bewakingscamerabeelden was te zien hoe twee jongens met de peuter aan de hand om 15.42u het winkelcentrum uitliepen. Twee dagen later vonden spelende kinderen aan de spoorweg het met bakstenen toegetakelde en door een trein in twee gereten lichaam van de 2-jarige jongen. Het duurde een paar dagen voor Robert Thompson en Jon Venables, allebei 10, opgepakt werden. Op 20 februari werden ze officieel in beschuldiging gesteld voor moord. Toen ze twee dagen later voor de jeugdrechter moesten verschijnen, stond een woedende menigte hen op te wachten. Ze werden doorverwezen naar de volwassenenrechtbank en in november van datzelfde jaar stonden ze twaalf dagen lang terecht. Op 24 november 1993 kwam de jury tot het eensluidende verdict: schuldig. Rechter Michael Morland veroordeelde Thompson en Venables tot opsluiting at her Majesty’s pleasure, zolang het hare majesteit beliefde. Hij noemde de twee jongens ‘sluw en uiterst slecht’ en verzekerde hun dat ze ‘voor vele jaren achter de tralies zouden gaan.’ Tot hun 18de verjaardag moesten ze naar een gesloten jeugdinstelling, met ‘aparte slaapkamers waar ze speelgoed mogen hebben en posters aan de muur.’ Na hun 18de bestond de mogelijkheid dat ze in een echte gevangenis geplaatst zouden worden. De jonge daders huilden toen ze het arrest hoorden. Jamie Bulgers oom Roy Matthews riep vanuit het publiek: ‘Hoe voelen jullie je nu, you little bastards?’

Tonnen drek

‘Tot de dag van vandaag haat het hele Verenigd Koninkrijk die twee jongens,’ zegt journalist en schrijver David James Smith. Hij volgde het proces tegen Venables en Thompson vanaf dag één en schreef er het boek ‘The Sleep of Reason’ over.

David James Smith «Ik toonde in mijn boek enig mededogen voor de twee daders, die zelf nog kinderen waren. Dat werd me niet in dank afgenomen. Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Jamie Bulger-zaak is mijn boek herdrukt. Sommige commentaren op het internet liegen er niet om: ‘Hoe is het mogelijk dat die man zelfs maar een greintje medeleven toont voor die twee beesten?’ Vorig jaar werd ik door Channel 4 gevraagd om mee te werken aan een documentaire. Ik moest afzeggen door tijdsgebrek en toen de docu in februari op antenne ging, was ik daar blij om. Collega Blake Morrison werkte wel mee aan de docu. Hij toonde net als ik enige compassie voor de jonge daders, en kreeg meteen na de uitzending tonnen drek over zich heen op sociale media.»