'Mama heeft nooit veel mannen meegebracht naar huis toen we jong waren. Wij kwamen altijd op de eerste plaats'

HUMO Ik heb voor dit gesprek heel wat oude interviews met jullie moeder doorgenomen: ze had het opvallend vaak over jullie.

Max Pelgrims «Ja? Toen we mama vertelden over dit interview, was ze nochtans verbaasd dat een journalist wist dat ze twee zonen had, en al helemaal dat je onze namen kende. Ze had namelijk net het gevoel dat ze vroeger niet zo vaak over ons had verteld (lacht). Goed dat ze dat wel heeft gedaan, misschien is het een teken dat ze trots op ons is.»

Nathan Pelgrims «Dat zou ook maar logisch zijn, hè. We zijn een groot deel van haar leven.»

HUMO Jullie wonen in hartje Antwerpen, maar jullie studeren allebei in Gent, waar jullie de week doorbrengen.

Nathan «Decadent, hè? (lacht) We beseffen wel dat het misschien niet de meest praktische manier van studeren is. We hadden ook in Antwerpen kunnen blijven, maar ik denk dat we allebei voelden dat we toe waren aan nieuwe mensen en een nieuwe plek. Een nieuwe start, eigenlijk.»

Max «Niet mijn eerste, ik heb ook al in Brugge en in Hasselt gestudeerd. Niet altijd even succesvol (lacht). Maar onze ouders steunen ons bij elke beslissing die we nemen. Zelfs als ze vinden dat het de verkeerde is.»

HUMO Geef eens een voorbeeld.

Max «Ik volgde humane wetenschappen op de middelbare school in Antwerpen, maar ik voelde dat ik daar niet op mijn plaats zat. Mijn punten waren er ook naar (lacht). Ik wilde liever een sportrichting volgen in Tessenderlo. Dat zag mama eerst niet zitten, vooral omdat het zo ver van huis was. Maar ik heb haar overtuigd door alles zelf te regelen: ik ging op internaat, zo moest ik niet elke dag heen en weer naar Antwerpen.»