Op last van mijn ouders, die een levensmiddelenwinkel dreven, bracht ik in die jaren geregeld boodschappen naar mevrouw B., een weduwe en oud-onderwijzeres die niet goed ter been was. Ze waggelde, eerlijk gezegd. Onveranderlijk verwelkomde ze me met de woorden: ‘Ik dacht al dat je niet meer zou komen.’ Waarna ze bijvoorbeeld op mijn bluejeans begon af te geven, haast in drift. ‘Hoe zie je er nu weer uit!’ Ze liet nooit na me te sarren en ik was toen één weke plek. Op een keer zei ze vanuit het niets: ‘Waar zou jij, als je de tafel dekt, het vismes leggen?’ Voor ik een gokje kon wagen, schalde dat kreng al triomfantelijk: ‘Je moet nog hééééééél veel leren. Níéts weet je! Níéts!’ Jaren later zei mijn moeder dat mevrouw B. stokoud gestorven was in een verzorgingstehuis. Als de gesmeerde bliksem boog ik het gesprek om naar een ander onderwerp.

In een droom kwam ik laatst in de hemel: ik had op mijn ouders gerekend, maar de witmarmeren ontvangsthal was leeg, op een zwarte schoonmaker met een schrobmachine na. Ineens kwam er uit onverwachte hoek iemand met gespreide armen op me afgestiefeld: ik herkende mevrouw B., die er nu een lichte, zelfs ietwat verende tred op nahield. Zij maakte aanstalten om mij aan haar boezem te prangen, en ik schoot wakker, zielsgelukkig met het vagevuur van alledag.

Rudy Vandendaele