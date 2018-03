Online voyeurs in paniek: 'Opgelet, Humo leest mee'

SAMMY SOETAERT (verbijsterd) «Ik heb gisteren zelfs een hijgtelefoon gekregen! Een anoniem nummer belde me. Toen ik opnam, hoorde ik eerst niets, en toen begon iemand zwaar en diep te ademen (lacht). Ik wist niet dat mensen dat nog deden, zeer oldskool. Ik ben wel op mijn hoede – die chatrooms worden bezocht door hackers die je op verschillende manieren het leven zuur kunnen maken – maar bang ben ik niet: ik laat me niet intimideren en alles wat er gebeurt, wordt strikt opgevolgd. Het nieuws gaat duidelijk wel rond, op a***.com stond zelfs een waarschuwing: ‘Opgelet, Humo leest mee.’ Sindsdien is het er veel kalmer. Ook in de andere chatrooms die ik bezocht, is de trafiek gedaald. Op Volafile had ik toegang tot twee kamers: twee weken geleden stonden er nog driehonderd bestanden, nu nog elf en twaalf. Ik denk niet dat dat toeval is, nee.

»Ik heb zevenhonderd namen verzameld van vrouwen van wie naaktfoto’s circuleren. Al drie meisjes hebben contact met mij opgenomen, om te polsen of hun foto’s online staan. Voor alle drie was het gelukkig vals alarm. Waarom ze mij opzochten? Wellicht waren ze al eens op die sites terechtgekomen, of hebben ze ooit een foto gestuurd naar een vriendje, dat nu een ex-vriendje is dat ze niet vertrouwen.»

HUMO Heb je een beeld van de bezoekers van die sites?

SOETAERT «Een allegaartje van hackers en perverten (lachje). De helft is doelgericht op zoek naar foto’s van een bepaald meisje. Ze posten dan een foto die ze van Instagram of Facebook geplukt hebben: ‘Heeft iemand naaktfoto’s van deze?’ Daarnaast heb je mannen die prentjes verzamelen alsof het een sport is.»

HUMO We mogen niet naïef zijn: als de trafiek op a***.com stilvalt, wil dat wellicht zeggen dat die kerels hun activiteiten elders voortzetten.

SOETAERT «Klopt. Er zijn de laatste jaren al veel pogingen geweest om a***.com offline te halen. Het hackerscollectief Anonymous heeft zelfs al meerdere aanvallen uitgevoerd. Maar a***.com komt altijd terug en er zijn genoeg uitwijkmogelijkheden. Gelukkig is er ook goed nieuws: het parket heeft mijn informatie opgevraagd. Weinig slachtoffers zijn geneigd om een klacht in te dienen, meestal omdat ze zich schamen. Maar met de hulp van mijn informatie wil het parket zicht krijgen op de methodes van de hackers.»

HUMO Intussen hebben meerdere organisaties richtlijnen opgesteld om jonge mensen te beschermen tegen de gevaren van sexting.

SOETAERT «Ja, maar ik heb het gevoel dat ze niet goed weten wat zich precies afspeelt in die chatrooms. De adviezen gaan niet ver genoeg. Ze raden bijvoorbeeld aan om – als je dan toch een naaktfoto naar je lief wilt sturen – ervoor te zorgen dat je gezicht er niet op staat. Maar de verzamelaars analyseren foto’s en vergelijken ze met foto’s van Facebook. Ze zoomen in op details, omcirkelen moedervlekjes en proberen zo de identiteit van de vrouw op de foto te bevestigen. Ze kijken ook naar de achtergrond, posters aan de muur kunnen verraden waar een foto genomen is. Eén organisatie adviseert om apps te installeren die voorkomen dat de ontvanger een screenshot van je foto kan nemen. Maar je kunt nog altijd een foto nemen van het scherm van de telefoon. Die adviezen zijn goedbedoeld, maar ontoereikend.»