De waarheid is dat het loeien van de stofzuiger, het steeds viezer wordende afwaswater waar ik mijn zachte handen in moet steken en het afkrabben van kalkaanslag me telkens opnieuw in een klein existentieel crisisje doet storten. Op duistere dagen deprimeren die eentonige taakjes me zoals het leven zelf me op nog duisterder dagen deprimeert: we scharrelen maar wat rond, doen wat er van ons verlangd wordt, menen dat het zin heeft, maar voor we het weten zijn we hopeloos vergeten. Een aanstellerig, puberaal excuus vonden mijn ouders dat. Stofzuigen, afwassen en zwijgen moest ik. Ook nu doe ik dat nog, ik ben me bewust van de westerse hygiënische standaarden. Maar ik voel me nooit een Angel in the House, eerder een landerige Sisyphus.

Dat vond ook Simone de Beauvoir – pagina’s en pagina’s vult ze in ‘De tweede sekse’ (1949) met deprimerende beschrijvingen van het langdradige huishoudelijk werk dat vrouwen moesten opknappen. Zij kon, net als veel vrouwen van haar generatie, niet wachten op de verregaande automatisering van het huishouden. Glanzende toekomstdromen spatten van de pagina’s: geef ons keukenrobots, geef ons blinkende wasmachines, zodat wij ons leven in de maatschappij nuttig kunnen besteden, net als mannen!

Die apparaten zouden gauw genoeg uit Amerika komen. Maar de verhoopte revolutie bleef uit. De staafmixers, centrifuges en elektrische messen werden een nieuw statussymbool voor een nieuwe soort vrouw: nog steeds in de keuken, maar dan wel op elektriciteit. En de vrouwen die wel uit gingen werken, werden nog steeds geacht om daarnaast een Angel in the House te zijn. Mijn beider grootmoeders hadden zoveel apparaten – voor het elegant snijden van eitjes tot het maken van ijs – dat ze bedienen een halve dagtaak was. Ze bleven huisvrouw.