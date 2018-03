'Pizzabakkers en restauranthouders veranderen met één telefoontje uit Calabrië in internationale drugstrafikanten'

Het Limburgse parket heeft de afgelopen jaren een aantal spraakmakende drugsdossiers behandeld. De meest spectaculaire waren de onderzoeken naar de broers Aquino uit Maasmechelen en de bende rond pizzabakker Gennaro Bartolomeo uit Heusden-Zolder, allen afkomstig uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Ondanks duidelijke sporen heeft justitie de verdachten in die dossiers nooit in verband gebracht met de Italiaanse maffia. Maar met de uitspraken van procureur Vermeiren lijkt de kentering ingezet.

De Aquino-stijl

Gennaro Bartolomeo baatte in de wijk Bolderberg pizzeria Da Gennaro uit. De zaak diende als dekmantel voor zijn drugshandel. In 2013 werd een gerechtelijk dossier tegen hem geopend voor de smokkel van minstens 240 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Bartolomeo riskeerde 15 jaar cel. Vier jaar later eindigde de zaak voor het Hof van Cassatie, dat hem tot 12 jaar veroordeelde. Bartolomeo zit die straf nu uit. Handlangers, familieleden en financiële medewerkers werden ook veroordeeld tot effectieve celstraffen en misdaadgeld van de Bartolomeo-clan werd verbeurd verklaard. Bartolomeo en zijn bende wasten drugsinkomsten wit via een Limburgse boekhouder, die de aankoop regelde van dure auto’s, boten, appartementen aan de Kempische Kaai in Hasselt, huizen in Houthalen, een manège in Koersel en horecazaken en hotels in het buitenland.