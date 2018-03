HUMO Is het niet moeilijk om met een boek over je psychische problemen naar buiten te komen als je onder een angststoornis gebukt gaat?

MAGGY VAN EIJK «Eigenlijk wel, maar het helpt ook om erover te schrijven: het maakt het allemaal wat overzichtelijker. De vele reacties op het boek doen ook deugd. Sommige lezers herkennen zich in m’n verhaal en zullen nu naar de dokter gaan om erover te praten.

»Nadat ik Engels was gaan studeren in Londen werkte ik eerst voor Buzzfeed en daarna kwam ik bij de BBC terecht. Een paar jaar geleden begon ik veel te schrijven over mijn mentale gezondheid, en gaandeweg begon ik ook mensen te interviewen die een eet- of angststoornis hadden. Tot een uitgever me zei: ‘Waarom breng je het niet allemaal samen in één boek?’ Et voilà.»