Melody Gardot steelt de show. 'Ooit zeiden dokters me dat ik wellicht nooit meer zou kunnen lopen, en nu treed ik op met hakken aan van twintig centimeter hoog. Da's een overwinning'

Een Fransman portretteerde Melody Gardot – haar naam klinkt als een elegante maar stoere heldin uit een strip, maar ze heet echt zo – perfect: ‘Ze is een artieste van het kaliber van Billie Holiday, maar terwijl Billie haar perfecte leven verklootte met drugs, heeft Melody haar rampzalige leven na het ongeluk heropgebouwd en beter gemaakt.’ Aan het ongeluk heeft Gardot geheugenverlies overgehouden, niet ideaal voor een interview. Maar eenmaal ze op dreef is, is ze een spraakwaterval die namen dropt uit een dozijn genres. Meestal noemt ze enkel de voornamen: Abbey is Abbey Lincoln, Nina is Nina Simone, enzovoort. Haar nieuwe cd ‘Live in Europe’ is prachtig, en haar beste livesong, ‘Preacherman’, staat er dan nog niet eens op.

HUMO Welke muziek voert jou terug naar het begin, toen alles nieuw en vers en onontgonnen was?

Melody Gardot (zingt ‘First Song’ van Abbey Lincoln) «‘When the stars were strung / was the first song that was sung / lightning up a world / made for a boy and a girl / when love was new as morning dew ...’ Heel simpel, heel basic, heel ongecompliceerd. Of Nina (zingt weer) ‘My baby don’t care for shows / my baby just cares for me ...’»

HUMO We zijn één minuut bezig en ik kan al een bootleg uitbrengen.

Gardot «Ha! Algemeen zijn het de vreugdevolle, simpele liedjes die lente uitwasemen. Alles wat ‘Can’t Buy Me Love’ van The Beatles uitstraalt, wekt me, vuurt me aan. Het voert me terug naar af als ik moe ben of blasé dreig te worden.»

HUMO En welke muziek zoek je op als je schoonheid wilt die geen raakvlakken heeft met je eigen genre, met je eigen carrière?

Gardot «Oh my god, Gustav Mahler! Het adagietto uit zijn Vijfde Symfonie ... Goddelijk! Ik krijg letterlijk kippenvel als ik nog maar z’n naam uitspreek! De ziel daarvan, het perfecte tempo, de sfeer, de uitstraling, de opbouw. Soms staat het thuis op en vergeet ik even hoe briljant hij is until the fortissimo kicks in. Een genie!»