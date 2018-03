Mij werd veel duidelijk. Ik heb u al die jaren niet begrepen. En u weet dat mijn eerste liefdesbrieven aan u die op deze plaats verschenen al ruim een decennium oud zijn, maar u bent net zomin als keizer Claudius verouderd. Ik ben hooguit verouderd.

Zekerheidshalve heb ik er even de dialogen van Seneca bij genomen, toch een Romein. En in het hoofdstukje ‘Woede’ kwam ik dit prachtige citaat tegen: ‘Voor Marcus Marius had het volk in alle straten standbeelden opgericht, het bracht hem reukoffers, het plengde wijn voor hem. Lucius Sulla liet hem de benen breken, de ogen uitrukken, de tong uitsnijden, de handen afhakken en hij heeft diens lichaam langzaam, van gewricht tot gewricht, versneden alsof hij hem steeds opnieuw doodde wanneer hij hem een wond toebracht.’

Nu kwam keizer Augustus na generaal Lucius Sulla, zij het niet zo heel lang daarna, maar het is goed om te beseffen dat in de bakermat van de beschaving, het oude Rome, met enige regelmaat een tong werd uitgesneden. En diezelfde Seneca maakt in dat hoofdstuk over woede ook gewag van de zoon van een oud-consul die mensen laat martelen en geselen omdat hij daar zin in heeft.