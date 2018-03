[QUOTE_De Romeinen hadden veel van het hedendaagse België als een stommiteit

Beste Bart De Wever,

Mijn liefste correspondente blijft Angela Merkel, maar ook u wil ik niet verwaarlozen. Toen ik in De Standaard las dat u ons wenst te spiegelen aan het oude Rome, en u in keizer Augustus de aartsvader van onze beschaving zag, en in keizer Claudius de voorloper van de N-VA, werd het mij warm om het hart. Ik geef toe dat mijn eerste gedachte was: gemeen voor het oude Athene. Maar rechtvaardigheid blijft een kwestie van smaak.