Een mens van goede wil: Jeff Cornelis helpt supermarkten van hun voedseloverschotten af

'Het is hallucinant wat supermarkten weggooien'

Op zijn achttiende trok Jeff Cornelis de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht.

Jeff Cornelis «Ik had niet veel geld en moest op zoek naar andere manieren om aan eten te raken. Vrij snel ontdekte ik dat er veel prima voedsel te rapen viel in containers van supermarkten. Als prille dumpster diver – snuffelaar in het afval van anderen – ging er een wereld voor mij open. Het is hallucinant wat supermarkten aan dure, lekkere én verse etenswaren weggooien. Ik zorgde met al dat ‘overtollige’ eten heel goed voor mezelf én voor mijn vrienden, maar ik ergerde me ook aan die gigantische verspilling.

»Op onze wereld lijden 800 miljoen mensen honger. Eén derde van al het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, of 1,3 miljard ton, gooien we gewoon weg. Vooral wij hier in het rijke Westen verspillen graag en veel voedsel.»