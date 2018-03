Oproer bij de BBC. En het gaat wederom over de discriminatie van de vrouw, die minder verdient dan de man voor hetzelfde werk: Wimbledon becommentariëren en analyseren, voorzien van rake waarnemingen en opmerkingen waar de kijker iets aan heeft. Martina Navratilova, negen maal winnaar van Wimbledon, hoorde dat John McEnroe, slechts drie keer kampioen, in drie weken tijd tien keer zoveel verdient als zij. In het onderzoeksprogramma ‘Panorama’ vertelde ze ‘gechoqueerd’ te zijn. McEnroe zou weliswaar iets meer worden ingezet, maar het verschil in benadering van man en vrouw was haar toch te gortig. Op de barricaden.

Navratilova ontvangt van de BBC 15.000 pond voor haar bijdragen, McEnroe 150.000. Dat is een tegenvaller. In kringen van de tv-topsport is 15.000 pond een schijntje. José Mourinho geeft op het aanstaande WK Voetbal zijn analyses op de Russische zender RT. Gage: 2 miljoen euro. Hier komen we in de buurt van een normale ‘vergoeding’ in de ver over de top gehypete wereld der namen. Wat Neymar aan vergoedingen ontvangt voor een ambassadeurschap van het WK in Qatar is niet bekend. Laten we eens raden. 10 miljoen? Neymar hoeft daarvoor niet te praten, zijn naam op een affiche en één keer verschijnen op een presentatie en de sjeik is blij.

Wimbledon is, in tegenstelling tot de WK’s in Rusland en Qatar, een fatsoenlijk toernooi. In Londen geen corruptie of schending van mensenrechten bij de bouw van het stadion, waarbij arbeiders sterven. Discrimineert de British Broadcasting Company wel? Ja. Enkele maanden geleden kwam aan het licht dat vrouwelijke presentatoren een lager loon krijgen dan hun mannelijke collega’s. De zender beloofde beterschap.