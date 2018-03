750 uur bingewatchen? Dit zijn de beste series op Play More

De dag

Pitch: Een bank vooruit.

Lengte: ca. 12 uur.

De nu al veelbesproken thrillerreeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu (zie ook het interview in Humo 4046) vertelt in twaalf afleveringen het verhaal van een overval op een klein bankkantoor. U krijgt twee perspectieven te zien: in de ene aflevering proberen de politieagenten de explosieve situatie uur na uur onder controle te krijgen, de volgende aflevering toont hoe de gijzelnemers en hun slachtoffers dezelfde gebeurtenissen beleven in de bank. De switch is niet altijd evident – bij de helft van de afleveringen weet je al hoe het afloopt – maar de vier episodes die we vooraf konden zien, bleven spannend, zaten slim in elkaar en straalden de kwaliteit uit van de betere Scandinavische of Britse krimi’s. ‘De dag’ is ook de eerste Vlaamse reeks die duidelijk geschreven en gemaakt is om te bingewatchen, dus zeg maar dag tegen het paasweekend.

Westworld

Pitch: De robotten komen!

Lengte: ca. 11 uur.

Op het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ is het nog wachten tot de lente van 2019, dus is het nu het ideale moment om in te pikken op wat algemeen wordt beschouwd als de nieuwe ‘Game of Thrones’: ‘Westworld’. De sciencefictionreeks van HBO gaat over een futuristisch pretpark waar mensen volop hun ding mogen doen met enkele realistisch ogende robotten, en zich vanzelfsprekend te buiten gaan aan allerlei vetzakkerij. Veel seks en geweld, en vooral de combinatie tussen de twee, maar ook spanning wanneer sommige robotten zich vragen beginnen te stellen bij alles wat hun wordt aangedaan, en metafysische discussies over wat het precies betekent om ‘een mens’ te zijn. Het tweede seizoen van ‘Westworld’ start eind april.

Counterpart

Pitch: Dubbel plezier.

Lengte: ca. 10 uur.

Eén van de aangenaamste verrassingen van het tv-voorjaar – naast ‘Goedele on Top’ uiteraard – is ‘Counterpart’, een kruising tussen een sciencefictionserie en spionagethriller. In de chaotische laatste jaren van de Koude Oorlog hebben Oost-Duitse wetenschappers per ongeluk een portaal geopend naar een parallel universum, dat bevolkt wordt door net dezelfde mensen als hier, maar met andere functies en levens. Howard Silk, een grijze bureaucraat die werkt voor het VN-bureau in Berlijn dat het contact met de overkant regelt, komt op een dag oog in oog te staan met de andere Howard, een bikkelharde geheim agent die overlopers met slechte bedoelingen opspoort. Wanneer hij op een duister complot stoot, moet Howard 2.0 de hulp van Howard 1.0 inroepen. Het klinkt een beetje onnozel, maar ‘Counterpart’ wérkt, mede dankzij een ijzersterke J.K. Simmons in de dubbele hoofdrol.

Mosaic

Pitch: De misdaadpuzzel.

Lengte: ca. 6 uur.

Dit misdaaddrama over de verdwijning van een kinderboekenschrijfster is opmerkelijk om twee redenen. Eén: de hoofdrol van auteur Olivia Lake wordt vertolkt door Sharon Stone, die met ‘Mosaic’ een kleine comeback maakt nadat ze een paar jaar lang zelf zo goed als verdwenen was. En twee: ‘Mosaic’ zag in de Verenigde Staten eerst het levenslicht als een app, waarmee je via je smartphone zelf het verhaal in elkaar moest puzzelen aan de hand van de afzonderlijke scènes. Hoe dat precies in zijn werk ging en of het resultaat iets voorstelde, kunnen we u niet zeggen – de app is in Europa niet te downloaden. Maar veel beter dan deze zesdelige tv-serie, die gemonteerd werd door de grote Steven Soderbergh zelf, kan het toch niet geweest zijn.

Divorce

Pitch: Scheiden doet lijden.

Lengte: ca. 9 uur.

In een ideale wereld verloopt een scheiding snel, pijnloos en zonder gênante situaties voor één van beide partijen. Maar, zoals Mike en Marjolein u ook vast kunnen vertellen, dat is de uitzondering. In de realiteit lijkt het meestal op wat Robert en Frances Dufresne doormaken in ‘Divorce’, een komisch drama van HBO. Als hij zijn vrouw op overspel betrapt, stuurt hij aan op een scheiding en dat leidt tot geruzie, wederzijdse pesterijen en allerlei creatieve manieren om elkaar stokken in de wielen te steken. Een humoristische reeks met een bitter randje, maar gelukkig ook met twee uitstekende acteurs: Sarah Jessica Parker, die hiermee toch minstens één van de ‘Sex and the City’-films goedmaakt, en Thomas Haden Church.

The Sinner

Pitch: Wie zonder zonde is...

Lengte: ca. 7 uur.

Jessica Biel was tot nog toe vooral bekend als de vrouw van Justin Timberlake of – bij de iets ouderen onder ons – het tienermeisje uit ‘7th Heaven’, maar met ‘The Sinner’ bewijst ze zich plots ook als rasactrice. Ze speelt Cora, een jonge moeder die tijdens een gezellig uitje met haar gezin schijnbaar vanuit het niets een man doodsteekt. Een rechercheur moet proberen te achterhalen wat Cora precies heeft bezield, en hij ontdekt dat de jonge vrouw heel wat traumatische herinneringen heeft verdrongen. In acht afleveringen wordt haar verleden uitgespit en komt u ook te weten waarom Cora uiteindelijk is geflipt.

Billions

Pitch: De Panama Papers, de serie.

Lengte: ca. 24 uur.

Geen serie die wordt overladen met lof of awards, maar toch is ‘Billions’ al een paar seizoenen lang – jaargang drie is net van start gegaan – één van de meeslependste reeksen op tv. Dankzij het decor van de high finance van Wall Street, waar beursmakelaars en hedgefundmanagers allerlei vuile trucs gebruiken om hun winst te maximaliseren. En dankzij het kat-en-muisspel van de twee centrale personages, de gladde financiële tovenaar Bobby Axelrod en de al even geslepen openbare aanklager Chuck Rhoades, die elke valsspeler in Wall Street aan de muur probeert te nagelen. This one’s for you, Johan Van Overtveldt!

Mr. Mercedes

Pitch: Dieselgate.

Lengte: ca. 9 uur.

Of ze er bij het Duitse automerk erg over te spreken zijn, valt te betwijfelen, maar ‘Mr. Mercedes’ is wel één van de knapste Stephen King-verfilmingen van de laatste jaren. De reeks draait rond een crimineel die met een gestolen Mercedes op een groep mensen inrijdt – een openingsscène die door het hoofd blijft spoken. De rechercheur die de zaak onderzoekt, kan de dader niet vinden en moet gefrustreerd zijn pensioen aanvatten. Als hij enkele jaren later zijn ongeluk zit te verdrinken, wordt hij uitgedaagd door de psychopaat, die klaar is om opnieuw te moorden. Die wil met zijn pesterijen zijn oude tegenstander helemaal de dieperik induwen, alleen gaat de agent met hernieuwde energie naar hem op zoek.

Taboo

Pitch: Schipper, mag ik overvaren?

Lengte: ca 8 uur.

Geen Engelstalige versie van het zondagavondprogramma met Philippe Geubels, maar een bikkelhard Brits historisch drama van en met Tom Hardy. Hij speelt James Delaney, een avonturier die in 1814 na een afwezigheid van tien jaar naar Londen terugkeert voor de begrafenis van zijn vader. Delaney heeft een klein stuk van de westkust van Noord-Amerika geërfd, een gebied waar de machtige East India Company ook op zit te azen. Het gevecht tussen Delaney en de meedogenloze bazen uit de scheepvaartbusiness zorgt voor een erg donker en hondsbrutaal kostuumdrama, door Hardy zelf omschreven als ‘een anti-Downton Abbey’. Het eerste seizoen werd vorig jaar uitgezonden op de BBC, het tweede is onderweg.

En verder...

Liefhebbers van Scandi noir kunnen hun hart ophalen aan de vier seizoenen van ‘The Bridge’ of aan het eerste seizoen van ‘Monster’. Wie zijn misdadigers liever met een zuiders tintje ziet, zet beter de drie seizoenen van de Italiaanse maffiaserie ‘Gomorra’ op ★★★ Nog Europees en uitstekend: ‘Babylon Berlin’, de duurste Duitse productie sinds de blitzkrieg, een historisch drama dat zich afspeelt in het Berlijn van de jaren 20 ★★★ De hipste serie van het moment is zonder twijfel ‘Atlanta’, een comedy over enkele hiphoppers in de gelijknamige Amerikaanse metropool. Zowel het eerste als het onlangs begonnen tweede seizoen zijn nu te bekijken ★★★ De hipste serie van even geleden, maar na drie seizoenen nog altijd meer dan de moeite waard: ‘Mr. Robot’ ★★★ Geen fictie, maar politieke satire van een uitzonderlijk hoog niveau: ‘Last Week Tonight with John Oliver’, waarin de Britse komiek de actualiteit onder de loep neemt ★★★ Tot slot: wie na dat alles nog een slordige zestig uur over heeft, kan de eerste zes seizoenen van ‘Game of Thrones’ inhalen, om helemaal mee te zijn wanneer half april jaargang zeven begint op Q2. Wat zeggen we dan? Bedankt, Khaleesi!



