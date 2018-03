'In Parijs hebben we enkele ruiten ingegooid en een lokaal veroverd. Daniel Cohn-Bendit stond er vol bewondering naar te kijken: 'Il faut faire comme les camarades de Louvain' ''

PAUL GOOSSENS «Ik ben een slechte marxist, denk ik, maar in deze tijden van extreme ongelijkheid wil ik het bij wijze van provocatie wel zijn. En het is met een knipoog, hè, want er staat ‘pro-Europa’ voor. Ik heb grote twijfels of Marx zelf pro Europa zou geweest zijn, als ik zie hoeveel linksen zich bijna visceraal tegen Europa als een neoliberale constructie keren. Dat ik een soixante-huitard ben, zeg ik met meer overtuiging.»

HUMO Evident is dat niet. De gewezen Parijse studentenleider Daniel Cohn-Bendit vindt het al lang geen interessant etiket meer.

GOOSSENS «Je kunt 1968 ook op een actuele manier definiëren. Het zijn niet de soixantehuitards die al die clichés en mythes bedacht hebben, maar de tegenstanders van ’68, die een vijandbeeld nodig hadden voor hun contrareformatie.

»Ik was in 2007 stomverbaasd toen Nicolas Sarkozy op zijn laatste meeting vóór de presidentsverkiezingen riep dat de afrekening met mei ’68 dé inzet van die verkiezingen was. Want de achtenzestigers waren verantwoordelijk voor al het slechte in de wereld: het verschil tussen goed en kwaad hadden ze opgeheven, het onderwijs hadden ze vernield, en zíj hadden het roofzuchtige kapitalisme geïnstalleerd met hun respectloze houding voor de arbeiders… Bart De Wever zegt dat de achtenzestigers nihilisten zouden zijn, die God en vaderland buiten hebben geschopt. Wat drijft al die mensen om decennia na mei ’68 zo’n lawaai te blijven maken over die periode?»

HUMO Heb jij er een verklaring voor?

GOOSSENS «Ze wantrouwen de ratio, de gelijkheid en het geëmancipeerde individu, allemaal idealen van de verlichting. De N-VA’ers die je vandaag op hun troon ziet zitten, zijn de behoeders van de tradities en de nouveaux riches. Dat je geen gezag aanvaardt omdát het gezag is, zien zij niet zitten. Ook niet nadat ‘Befehl ist Befehl!’ zo’n ravage heeft aangericht.»

HUMO Bart De Wever beroept zich anders genoeg op de waarden van de verlichting.

GOOSSENS «Maar dat is een verminkte opvatting van de verlichting, die ze als een goedendag tegen de moslim kunnen gebruiken. Over het principe van de gelijkheid, de kritische houding tegenover gezag en de emancipatie van de gekooide mens hoor je hem niet.»