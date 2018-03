BRDCST-festival presenteert: 'The Music Of 'Stranger Things''

Natuurlijk zijn het die nostalgische referenties aan de jaren 80 – ‘E.T.! The Goonies! The Thing!’ – die van ‘Stranger Things’ zo’n hit maakten, en het spannende verhaal over wat er precies gebeurd is met Will Byers en dat vreemde kind Eleven. Maar ook de bevreemdende soundscapes die Kyle Dixon en Michael Stein uit hun synthesizers haalden, dragen in hoge mate bij tot de charme van de reeks: ze vormen een extra personage, een verteller die je de stuipen op het lijf kan jagen of een scène nog net iets vreemder maakt. De soundtrack is het resultaat van een lang schrijfproces dat al begon nog voor er één scène gefilmd was, vertelt het duo aan de telefoon vanuit Los Angeles.

KYLE DIXON «Door zo vroeg te beginnen schrijven, hadden we de tijd om veel uit te proberen. We stuurden de Duffer-broers (de bedenkers van ‘Stranger Things’, red.) soms wel vijftig ideeën. Zij hielden er dan twaalf over die hun bevielen, en zo kregen we langzaam een beeld van wat ze zochten.»

MICHAEL STEIN «Fundamenteel begrepen we goed wat ze wilden, maar het is niet omdat wij dachten dat het klonk zoals wat zij voor ogen hadden, dat zij het daarmee eens waren. Het was een leerproces, waarbij we elkaar moesten leren begrijpen. Natuurlijk wisten we dat ze heel vaak naar typische jaren 80-films als ‘E.T.’ verwezen, maar we hebben de muziek uit die films niet echt herbeluisterd. We kénnen die soundtracks, het was boeiender om ons te laten inspireren door de indruk die ze op ons hebben achtergelaten. Het was grappig om na afloop te horen hoe anders die filmmuziek klonk op plaat dan in onze herinneringen.»