Stan Lauryssens: ‘Net geen hart- aanval gekregen’

Stan Lauryssens is véél geweest in zijn 72 lentes. Succesvol thrillerauteur, schrijver van de autobiografische bestseller ‘Dali & I’, kenner van de Tweede Wereldoorlog, ongeremde spraakwaterval, en – in die volgorde – kunsthandelaar, meestervervalser en bajesklant. Hij was ook één van de eerste viagra-slikkers in Vlaanderen.

Stan Lauryssens (72) «Ik ben van de mei ’68-generatie. Ik was 22 toen de periode van vrijheid en blijheid op haar hoogtepunt was. Alles kon, alles mocht. Ik woonde in Antwerpen, vlak bij het legendarische café De Muze op de Melkmarkt, waar elke avond een dokter poepeloerezat aan de toog hing. Iedereen wist: in ruil voor twee jenevertjes geeft hij je een morning-afterpil. Je kon dus neuken zoveel je wilde – als je naar De Muze was geweest, was de ochtend erna alles opgelost. Niet veel later raakte ik als redacteur van De Nieuwe Gazet bevriend met libertijnen als Jef Geeraerts en Hugo Raes. Zij wezen mij de weg naar de abortuskliniek in Den Haag, en vanaf dat moment was er helemaal geen houden meer aan. Ik deed maar, mijn hele leven door. Een kindje hier, een kindje daar. Op de tafel gemaakt, of eronder.

»En plots word je 50 en krijg je een lekke band. Ik neukte nog wel, maar niet meer zoals vroeger. Het hield halverwege op, ik kon mijn erectie niet aanhouden. Ik was toe aan mijn zoveelste vriendin – of vrouw, ik weet het al niet meer – en moest trucjes uithalen. Ik wou bijvoorbeeld alleen nog ’s morgens vrijen – want met mijn ochtenderectie redde ik het wel.

»Via André Van Halewyck, toen mijn uitgever, kwam ik in contact met dokter Bo Coolsaet. Het was ’98 en enkele maanden eerder had hij ‘Het penseel van de liefde’ gepubliceerd, zijn handboek over de penis. Ik ging naar zijn kliniek, waar ik languit op een tafel moest liggen. Hij injecteerde iets in mijn penis, waarna die begon op te zwellen. Daarna zei hij: ‘Nu gaan we er met een scanner overheen. Als je op het scherm straks blauwe vlekken op je penis ziet verschijnen, zijn dat de plekken waar geen goede bloeddoorstroming is.’ Erectiestoornissen krijg je namelijk als er niet meer genoeg bloed naar je penis stroomt. Wel, op het scherm was mijn penis één blauwe vlek: daar kwam dus bijna géén bloed meer door.