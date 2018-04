Anne Marieke Wiggers: ‘45 patiënten op één dag’

Anne Marieke Wiggers (28) studeerde in augustus vorig jaar af als huisarts. Wiggers is afkomstig uit het schilderachtige Gouda, maar verdeelt nu haar tijd tussen twee groepspraktijken in het Antwerpse.

ANNE MARIEKE WIGGERS «Als kind wilde ik lang F-16-pilote worden, maar gaandeweg drong het tot me door dat het psychische effect van bombarderen te heftig zou zijn (lachje). Op mijn 17de heb ik besloten om geneeskunde te gaan studeren. Dokter is ook een praktische job, en op het einde van de dag heb je altijd het gevoel dat je veel gerealiseerd hebt. Dat ik uiteindelijk huisarts ben geworden, komt omdat de aanpak zo persoonlijk is. Ik heb stage gelopen in een ziekenhuis, maar daar is het contact met de patiënten en hun families minder hecht. Ik keek ook op tegen de vele wachtdiensten.

»Dat ik in België ben beland, is toeval. Toen ik in 2008 ging studeren, werd in Nederland nog bij loting beslist wie geneeskunde mocht doen. Motivatie of kennis waren niet van tel: je moest het juiste lot trekken. In België kon ik na de toelatingsproef gelukkig wél starten, en ik was vanaf dag één heel blij met de kleinschalige en persoonlijke opleiding in Antwerpen. En met de stad: ik ga graag op café en hou van dansen, ik heb hier snel vrienden gevonden en ben gebleven, waarschijnlijk definitief.

»Ik werk in twee groepspraktijken. Eén in de stad en één in ’s-Gravenwezel. In de rand is ons publiek blank en iets ouder dan in de stad. De mentaliteit is ook anders. Sommigen komen met de auto, eten slecht en klagen over hun hoge bloeddruk: ‘Hoe kunt u mij helpen?’ In de stad zie ik meer de maatschappij anno 2018. Allochtonen, vluchtelingen, prostituees en druggebruikers, maar ook Bekende Vlamingen – die ik meestal niet ken. Gelukkig staat er dan in het dossier: ‘Werkt voor televisie.’ (lacht)»

HUMO Is een vluchteling bekend met het concept ‘huisarts’?