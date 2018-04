'De problemen komen van een kleine groep idioten, terwijl alle moslims erop aangesproken worden. Het is vergelijkbaar met het Waalse cliché dat alle Vlaams-nationalisten neonazi's zijn'

Het Tony Blair Institute for Global Change heeft onlangs becijferd dat extreem- en radicaal-rechts in Europa sinds de eeuwwisseling van 8 naar 24 procent is gegroeid. Verkiezing na verkiezing kijken ze naar een volgende overwinning, en klassieke partijen vinden vooralsnog geen antwoord. Kan iets hun opgang tegenhouden, of gaat heel Europa straks de weg van Polen en Hongarije op?

Cas Mudde «De groei valt niet te ontkennen. Grofweg zijn ze nu twee keer zo groot als vóór de crisis van 2008, maar ze zitten wel meestal in de oppositie. Hier en daar zijn ze de kleinere partner in enkele regeringen. Maar ook al zijn ze groter geworden, zo gek veel verschil met een generatie terug is er niet. Het grote verschil zit in Oost-Europa, zeker in Polen en in Hongarije, waar premier Viktor Orbán ongeveer zegt wat Marine Le Pen in Frankrijk zegt. Maar hij is een heel ander fenomeen dan Le Pen. Orban behoort tot het establishment als leider van een gevestigde rechtse partij, en hij heeft tegelijk ook een populistische, anti-EU-aanhang. Je kunt hem beter vergelijken met Donald Trump: die heeft ook gewonnen met een populistisch programma, maar vooral omdat hij tegelijk de vertegenwoordiger van de grootste conservatieve partij was. Als onafhankelijke had hij geen schijn van kans gehad. Ik denk niet dat het rechtse populisme groeit. Het is onrustwekkender dat populistische partijen en hun ideeën zich steeds meer in de mainstream gaan nestelen, en dus genormaliseerd raken. Vroeger was er nog een zekere schroom, zelfs bij conservatieven, om voor een radicaal-rechtse partij te stemmen. Dat deed je niet als fatsoenlijk mens. Vandaag is die reserve er niet meer en wanneer de keuze tussen radicaal-rechts en het centrum gaat, stemt men toch voor radicaal-rechts. Kijk maar naar de tweede ronde voor de Franse presidentsverkiezingen. Marine Le Pen haalde 34 procent tegen Emmanuel Macron, terwijl haar vader Jean-Marie Le Pen in zijn tweede ronde tegen Jacques Chirac in 2002 amper 18 procent haalde.»